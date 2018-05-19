Rektör Prof. Dr. Dağlı’dan 19 Mayıs kutlaması

Dr. Güner Dağlı,yayımladığı mesajında “99’uncu yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadığımız 19 Mayıs 1919 tarihi, vatanımız ve milletimiz için dönüm noktalarından biridir" ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak, kurtuluş için başlattığı yolculuğa dikkat çeken Dağlı mesajında, "Bu önemli tarihi geleceğimizin teminatı olan gençlere armağan etmek Büyük Önderimizin geleceğe olan güven, inanç ve kararlılığının da bir göstergesidir” ifadelerine yer verdi. “SANKO Üniversitesi olarak bu güven ve inanca layık, Büyük Atamızın Çağdaş Türkiye’nin aydınlık yüzü olarak gördüğü gençler yetiştirmek için yola çıktık” diyen Prof. Dr. Dağlı’nın mesajında, "O’nun ‘Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum’ sözlerindeki gibi, bizim de gençlere olan inancımız tamdır. Bu vesileyle büyük bir fedakarlıkla, her türlü zorluğa ve olumsuzluğa rağmen bu güzel vatanı bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" denildi.