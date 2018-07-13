“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”kapsamında gerçekleştirilen programda,15 Temmuz darbe girişiminde vatan için şehit ve gazi olan kahramanların anısına o gün yaşananların ve kahramanlık destanlarının anlatıldığı Milli Uyanış Fotoğraf Sergisi, çok sayıda akademik ve idari personelin katılımıyla GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür tarafından açıldı. Hüseyin Çalışkan tarafından okunan Kur-an’ı Kerim Tilaveti sonrası etkinliğin açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, 15 Temmuz’unbir milletin kaderinin yazıldığı, coğrafyamızda yeni bir diriliş ruhunun canlandığı ve dünyaya örnek bir destanın yazıldığı gün olduğunu söyledi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür, “3 bin yıllık tarihi boyunca bu millet içerden ve dışarıdan çok ihanetler gördü ama bütün ihanetlerin üstesinden gelmesini bildi. Bu millet aç kalır, susuz kalır ama asla diz çökmez, boyun eğmez ve esarete boynunu vermez. Bu milletin mal varlıklarından beslenen ve bu milletin uçağıyla, silahıyla, tankı ve topuyla ihanet edip bu milleti ve meclisi yok etmeye çalışan Cengiz Aytmatov’un tabiriyle mankurtlaşmış, beynini ve ruhunu satmış insan müsveddeleri bu millete ihanet ettiler. FETÖ adı altında bu millete ihanet edenler, milletin cesaretiyle, milletin iradesiyle ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ruhuyla bunları bastırmayı ve tarihten silme becerisini gösterdi. Bu millet hiçbir zaman boyun eğmediği gibi bundan sonrada boyun eğmeyecektir” dedi.

"15 Temmuz bir işgal girişimidir"

15 Temmuz’u bir darbe girişimi olarak görmediğini tam tersine bir işgal girişimi olarak değerlendirdiğinin altını çizen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür,“Bir taraftan feto terör örgütü, diğer taraftan uluslararası terör örgütleri ve terör örgütlerini destekleyen devletlerin ortaya attıkları hem İslam’ı yok etmek hem de terörle Anadolu’yu dize getirmek adına kurdukları DAİŞ, diğer taraftan PKK ve YPG terör örgütleri üzerinden Türkiye’ye girerek 15 Temmuz gecesi Anadolu’da işgaller yapmak. Diğer taraftan İç Anadolu’da Alevi-Sünni ve Türk-Kürt çatışması oluşturarak kaos oluşturmak istediler. Öbür taraftan Birleşmiş Milletler maddesine dayandırarak NATO askerini Türkiye’ye davet edip, boğazları koruması adı altında ülkemizi işgal etmek istediler. O yüzden başarısız darbe girişimi diyerek bu olayı hafifletmeyelim” şeklinde konuştu.

"15 Temmuzu unutturmayacağız"

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Türkü, Kürdü, Arabı, Alevisi, Sünnisi, milliyetçisi, dindarı, solcusu bu millet yediden yetmişe vatan sevdası yüreklerinde olduğu müddetçe 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sokaklara çıkın demesiyle en kritik bir asayiş olayı bile olmadan 30 gün 30 gece meydanları inletip bu ülkeye sahip çıktılar. Bu millet selamet içerisinde yine yatırımlarını yapıyor, yine dünyada öncü lider ve coğrafyasının da önde gelen mağdur ve mazlum koruyucusu oldu. O gece Allah korusun başarılı olsalardı Suriye’den daha beter olacaktık. Biz Suriye’ye kol kanat gerdik peki bize kim kol kanat gerecekti. Sadece bunu düşünmek bile yeter. O yüzden o geceyi hafife almak isteyenler, o gece meydanlara inmeyip saklananlar, o gece başarılı olmaları için arkadan sufle yapanlar kendi suçlarını bastırmak adına hafifletmek, yok saymak ve unutturmak istiyorlar. Tam tersine bu millet unutmayacak ve unutturmayacak. İki bin 500’ün üzerinde gazimiz ve 251 şehidimiz var. Allah o şehitlerimizden razı olsun. Onların, çoluk çocuğu ve eşleri bizlerin en büyük emanetleridir” dedi.

Gençlere seslendi

Prof. Dr. Gür, gençlere de seslenerek, “Sadece bu milletin meclisine saldırmadılar, bu milletin umuduna da saldırdılar. En büyük sermayemiz olan gençlerimizi ellimizden aldılar. İnsan kaynaklarımızı yok ettiler. Bu büyük bir projeydi ama milletin iradesiyle din, dil ve renk ayrımı yapmadan başarılı bir şekilde işgal girişimi bastırıldı. Biz bugün olduğu gibi yarınlarda da 15 Temmuz’un unutulmaması için sürekli alarm durumunda kalacağız. Sadece FETÖ terör örgütü değil, devlettin karanlık dehlizlerine saklanmış tüm suç örgütleri, devletine ve milletine ihanet etme potansiyeli olan tüm terör örgütleri, bu devletten beslenip devlete ihanet eden tüm birliktelik ve şebekelerin üzerine devletimiz büyük bir irade ile gidiyor. 24 Haziran seçimlerinden sonra bürokrasinin hantal yapısından kurtulan devletimiz daha hızlı çözüm üretiyor, bu milletin bekası ikbal ve istikbali için daha aktif kararlar alabiliyor. Umuyoruz ki, terör örgütlerinin hiçbir şekilde aman verilmeden kökü kazılacak. 15 Temmuz‘da vatan savunmasında gözünü kırpmadan seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

“15 Temmuz Milli Uyanış Fotoğraf Sergisi”20 Temmuz 2018 tarihine kadar GAÜN Sporium Merkezinde ziyaret etmek isteyenler için açık olacak.