Rektör Vekili Dağlı’dan Babalar Günü kutlaması

Dr. Güner Dağlı, Babalar Gününü kutlayarak, babalara hak ettikleri saygı ve değerin gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Rektör Vekili Prof Dr. Dağlı, Babalar Günü mesajında Türk toplumunda aile yapısının karşılıklı sevgi ve saygıyla, birlik ve beraberliğe dayandığına dikkat çekerek, "Bu birlik ve beraberliğin temel taşlarından biri olan babalarımıza, hayatımızın her döneminde hak ettikleri saygı ve değeri göstermeliyiz” ifadelerini kullandı. Babaların aile bireylerini koruyup, aile bütünlüğü için fedakarca çalıştığını anımsatan Prof. Dr. Dağlı’nın mesajında, "Her anne ve baba aile bütünlüğünün korunmasında büyük görevler alırken, evlatları için de doğru örnek olmaya çalışmalıdır. Çünkü toplumun temeli ailedir ve çocuklar söylenenden çok yapılanı örnek alır" denildi.

Prof. Dr. Dağlı mesajında, "Fedakarca çalışan ve ailesi için pek çok zorluğa göğüs geren babalarımızın Babalar Gününü kutluyorum" ifadeleri yer aldı.