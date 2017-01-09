Rektör Yılmaz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, yayımladığı mesajla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Yılmaz yayımladığı mesajında, " Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan başta Gaziantep’in sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerini gündeme taşıyarak basın sektöründe hizmet veren basın çalışanlarının ve tüm gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler Gününü Hasan Kalyoncu Üniversitesi adına bütün samimiyetimle kutluyor, tüm basın mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum. Bu vesileyle, büyük bir gayretle çalışan ve görevlerini fedakarca yerine getirmeye çalışan gazetecilerimize Gaziantep’e hizmetlerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyor, meslek ahlakı, bilinci ve gayreti içinde çalışan tüm gazetecileri tebrik ediyor ve görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.