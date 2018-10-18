Rektör Yılmaz veda etti

Dr. Tamer Yılmaz görevini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Edibe Sözen'e verdi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2018-2019 Akademik açılış töreninde veda konuşmasını yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Rektörlük görevini Rektör yardımcısı Prof. Dr. Edibe Sözen'e bıraktığını açıkladı. Prof. Dr. Yılmaz, akademik açılış yılı konuşmasında veda konuşması yaptığını belirterek, Edibe Sözen'e ise yeni görevinde başarı diledi. Yılmaz, Kalyoncu Holding bünyesinde çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Programda konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu ise 5 yıllık başarılı çalışmalarından dolayı Rektör Yılmaz'a teşekkür ederek, yeni Rektör Prof Dr. Edibe Sözen'i ise yöne görevi için başarı diledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu, HKÜ Mütevelli Heyet Başkan Vekili Haluk Kalyoncu tarafından Prof. Dr. Tamer Yılmaz'a başarılı çalışmaları nedeniyle şükran, yeni rektör Prof. Dr. Edibe Sözen'e ise tebrik plaketi verildi.

Programda konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu ise 5 yıllık başarılı çalışmalarından dolayı Rektör Yılmaz'a teşekkür ederek, yeni Rektör Prof Dr. Edibe Sözen'i ise yöne görevi için başarı diledi.