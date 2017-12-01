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01 Aralık 2017 12:34

Rektör Yılmaz’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof.

Rektör Yılmaz’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

01 Aralık 2017 12:34

Dr. Tamer Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Rektör Yılmaz mesajında, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak anılmaktadır. Engellilik, yalnızca engellilerin ve onların ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık problemi değil, toplumsal yönleriyle hepimizi çok yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir durumdur. Engelli bireylerimiz de herkes gibi sağlık, çalışma ve eğitim gibi temel hak ve özgürlüklerden yararlanma ve normal bir hayat sürme hakkına sahiptir. Özellikle eğitim kurumlarının engelli vatandaşlarımızın sosyalleşmesi ve topluma kazandırılmasında önemli bir rolü bulunmaktadır. Engelli bireylerin çok önemli temel haklardan biri olan eğitim hakkından da eşitlik içerisinde yararlanabilmeleri yolunda üniversitelere ayrıca önemli görevler düşmektedir. Biz de Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bir yandan bilimsel çalışmaları büyük bir hızla yürütürken, diğer yandan da sosyal sorumluluk projeleriyle engelsiz bir üniversite olma yolunda önemli adımlar atmaktayız. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bu nedenle toplumumuzun birer parçası olan engelli bireylerimiz için daha duyarlı ve bilinç düzeyi yüksek bir toplum olmalı, bunun için gayret göstermeliyiz. Engellerin kaldırıldığı bir dünya temennisi ile tüm engelli bireylerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü tebrik ediyor; aileleri ve sevdikleriyle sağlıklı bir yaşam ve engelsiz bir dünya dileyerek saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.




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