Rektör Yılmaz’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

Dr. Tamer Yılmaz 30 Ağustos Zafer Bayramının 96. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Yılmaz mesajında, “30 Ağustos Zaferi ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış onurlu bir zaferdir. Tarihi zaferlerle dolu olan, büyük bir inanç, sevgi ve azimle vatanını savunan yüce milletimiz, birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ile omuz omuza verdikleri bir mücadeleden tarihte eşi görülmeyen bir zaferle çıkarak destan yazmıştır. Bu uğurda büyük bir fedakarlıkla canını hiç düşünmeden feda eden kahramanlarımız sayesinde bayrağımız özgürce dalgalanmakta, neslimiz ise bu inanç ve sevgi sayesinde hür ve özgürce yaşamaktadır. Milletimizin bu azmi var oldukça Türkiye Cumhuriyeti hep var olmaya devam edecek ve varlığı ile büyüyüp gelişerek nice milletlere örnek olacak tarihi başarılara imza atacaktır. Birlik ve beraberliğinden asla taviz vermeyen halkımız sayesinde vatanımız çok sağlam temellerle var olmaya devam etmiştir. Bizlere düşen görev ise büyük bir azim ile emanet edilen vatanımıza aynı sevgi, saygı ve bağlılıkla sahip çıkmaktır. Bilindiği gibi bu zafer kolay kazanılmamış, nice zorluklarla girilen bu mücadeleden bizi gururla çıkaran yüreklerdeki azim, irade ve vatanseverlik olmuştur. Halkımız tüm olumsuz şartlara rağmen boyun eğmeyerek bu mücadeleyi zaferle taçlandırmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramının 96. yıl dönümünü içten dileklerimle kutluyor, bizlere bu gurur dolu zaferi yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.