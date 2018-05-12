Rektör Yılmaz’dan Anneler Günü mesajı

Dr. Tamer Yılmaz, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Tamer Yılmaz, annelik duygusunun kutsal bir duygu olduğunu belirttiği mesajında, "Annelik dünyanın en kutsal duygusudur. Her insanın toplumda sorumlulukları vardır. Fakat anne, dünyaya gözümüzü açtığımız ilk andan itibaren yanımızda olan en değerli varlığımızdır. Hayatta öğrenmenin temelini attığımız İlk öğretmenimiz, hatta ilk doktorumuzdur. Kısacası annelik; sevgi, şefkat, sabır ve özverinin simgesidir. Sağlıklı bir toplumun temelini anne atar. Yaşamın her anında, doğumdan ölüme verdikleri sevgi ile bize yaşamın en temiz duygusunu sunar. Bu yüzden hakları hiç bir zaman ödenemeyecek kadar çok olan annelerimizin bu önemli gününü en içten ve en samimi dileklerimle kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikal eden annelerimize de Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.