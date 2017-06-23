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23 Haziran 2017 10:38

Rektör Yılmaz’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Ramazan ayının sonu ile beraber yaşanacak Ramazan Bayramı dolayısıyla Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Yılmaz’dan Ramazan Bayramı Mesajı

23 Haziran 2017 10:38

Dr. Tamer Yılmaz, bir mesaj yayınlayarak tüm halkımızın bayramını kutladı.


“Dostluk ve Kardeşlik Duygularının Pekiştiği Bir Bayramı Daha Yaşamının Mutluluğu İçindeyiz”


Rektör Prof. Dr. Yılmaz yayınladığı mesajında“Birlik ve beraberliğimizin pekiştiği Ramazan ayını geride bırakıyoruz. Tüm İslam alemi tarafından büyük bir coşku ve heyecan ile yaşadığımız Ramazan ayını tamamlayarak hep birlikte Ramazan Bayramını kutlayacağız. En iyi değerlerin hatırlandığı, en güzel değerlerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir bayramı daha yaşamının mutluluğu içindeyiz. Bizi biz yapan ve kardeşçe bir arada yaşamamızı sağlayan bayramlar, hoşgörünün de simgesidir. Bu hoşgörü timsali olan bayramlar, yediden yetmişe büyük küçük birbirimize sıkıca kenetlendiğimiz, en güçlü duygularla yaşadığımız nadide günlerdir. Hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhunu hep beraber yaşayacağımız Ramazan Bayramının, bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini diler, öğretim elemanlarımızın, idari personelimizin, öğrencilerimizin ve tüm halkımızın Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar,sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ederim” ifadelerine yer verdi.




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