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17 Ağustos 2018 10:50

Rektör Yılmaz’ın Kurban Bayramı Mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Yılmaz’ın Kurban Bayramı Mesajı

17 Ağustos 2018 10:50

Dr. Tamer Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak tüm halkın bayramını kutladı.


Rektör Prof. Dr. Yılmaz yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:


“En iyi ve en güzel değerlerin hatırlanarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir bayramı daha yaşayacak olmanın mutluluğu içindeyiz. Bizi biz yapan ve kardeşçe bir arada yaşamamızı sağlayan bayramlar hoşgörünün simgesidir. Bu hoşgörü timsali olan bayramlar, yediden yetmişe birbirimize sıkıca kenetlendiğimiz, en güçlü duygularla yaşadığımız nadide günlerdir. Büyük küçük hepimizin büyük bir coşku ile kutladığı bu günler, ülkemizde özel bir yere sahiptir. Küslerin barıştığı, akrabalık bağlarının pekiştiği, sevgi ve saygının en üst düzeyde yaşandığı bayramlar, en özel günlerimizdir.


Hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhunu hep beraber yaşayacağımız Kurban Bayramının, bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini diler; öğretim elemanlarımızın, idari personelimizin, öğrencilerimizin ve tüm halkımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ederim."




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