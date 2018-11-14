Rektörden vize öncesi öğrencilere moral ziyareti

Dr. Ali Gür, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Ümmü Gülsüm Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilere vize dönemi öncesi moral ziyaretinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Gür, Ümmü Gülsüm Kız Öğrenci Yurdunu KYK Gaziantep İl Müdürü Ahmet Kölemen ve Yurt Müdürü Fatma Durkan ile beraber yemekhaneyi gezerek, öğrencilerle sohbet eden Rektör Gür, öğrencilerin üniversite hayatından beklentilerini, yurt, kütüphane ve öğrencilerin yemek konuları hakkındaki sorunlarını dinledi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Prof. Dr. Gür, çözüm önerileri hakkında fikir alış verişinde bulundu.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür daha sonra öğrencilerle söyleşide bir araya geldi. En sıkıntılı ve stresli dönemlerin en fazla gelişme gösterilen dönemler olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Gür, stresin olgunlaştırdığını, planlama yaptırdığını aynı zamanda empati yapmayı da sağladığının altını çizdi. Prof. Dr. Gür, “Mutlaka sizi doğru yönlendirecek arkadaşlarınızın olması lazım. Eğer siz doğru arkadaşlarla temas kurarsanız her zaman sizin iyiliğinizi isteyecekler. Eğer ki yanlış arkadaşlarla bir arada olursanız hem kendilerini yıpratırlar hem de sizi yanlış yola sevk ettikleri için pişmanlık duyarsınız. Öğrencinin vatana, millete, annesine, babasına yapacağı en iyi hizmet, zamanında okulunu bitirmesidir. Günde sadece 1 buçuk saat ders çalışırsanız siz de mutlu olursunuz bende mutu olurum” dedi.

Okumanın önemin değinen Prof. Dr. Gür, okumanın sadece sosyal medyadaki 140 karakterle sınırlı olmadığını öğrencilere aktardı. Gür, “Parmaklarınızın mesaj yazarken çalıştığı kadar, gözleriniz kitap okurken çalışırsa memnuniyet duyarım. Doğru kaynaklardan bilgiler edindiğiniz zaman internetten yapacağınız araştırmalar size zarar vermez. Maalesef yanlışlar sürekli doğruların kılıfında yutturulduğu için o konuda endişeliyim” şeklinde konuştu.

“Bizi buluşturan vatan, millet sevdası, bayrak aşkı ve inancımızdır”

Türkiye'nin çok geliştiğini ve dönüştüğünü belirten Prof. Dr. Gür,“Dönüşürken de tüketim toplumuna döndük. Orta burjuvazisi sınıfı oluşturulunca elimizdeki küçük imkânlar kaybolunca kıyametler koparıyoruz. Protesto güzeldir, aykırı düşünmek güzeldir ama bu aykırılık düşünce ufkunuza, toplumsal yapınıza, vatana ve millete zarar veriyorsa bu aykırı düşünmek değil maalesef sizin başkaları tarafından kullanıldığınız anlamına gelir. Ülkemizde birlik ve beraberliğe ihtiyaç var. Farklı düşünelim, farklı düşüncelerimizi konuşalım, suskun bir toplum değil ama toleransı yüksek bireyler olalım. Sizden ricam susmayın, konuşun ama konuşurken de muhatabınızı dinleyin. Bizi buluşturan vatan, millet sevdası, bayrak aşkı ve inancımızdır” ifadelerini kullandı.

Söyleşiden sonra KYK Gaziantep İl Müdürü Ahmet Kölemen tarafından GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'e hediye takdim edildi.