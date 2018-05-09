Renkli Umutlar Atölyesi hünerlerini sergiledi

28 kursiyerin 6 ay içerisinde hazırladığı birbirinden güzel 203 eser, sanatseverlerle buluştu.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda Renkli Umutlar Atölyesi Resim Sergisine Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Göçmen ile çok sayıda kursiyer ve sanatsever vatandaş katıldı.

"Eserler izlendikçe değer kazanacak"

Programın açılış konuşmasını yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Geleneksel hale gelen bu resim sergimizi daha fazla insana gösterebilmeyi çok istiyorduk. Burası geniş ve ferah olmasını rağmen yaya trafiğinin olmaması münasebetiyle buraya fazla katılımcı getiremiyoruz. Sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Allah kısmet ederse Temmuz ayı içerisinde Büyükşehir Belediyesinin yanındaki katlı otoparkın üzerindeki sanat merkezini devreye almış olacağız. Orada çok güzel bir sanat galerisi yaptık. Yapılan bu eserlere baktıkça değer kazanacak. Amacımız bu eserlerin daha fazla kitlelere yayılması. Bizim orada bir başka düşüncemiz de özellikle yine oluşturduğumuz sınıflarla ekstra resim derslerinin verilebileceği derslikler elde edeceğiz. Orada 8 tane sınıfımız var. Nitelikli bir alanı inşallah Temmuz ayı itibariyle devreye almış olacağız. Tabi bugün burada da kısa bir süre içerisinde 203 eseri görmekte büyük bir başarı. Allah emeklerinizi hiçbir zaman zayi etmesin. Sizlerin bu deneyimlerinizi arttırıp, bir yandan kendi kendinize terapi uygulamak hem de bir sanatsal faaliyette bulunmak çok büyük bir değer olsa gerek. İnşallah bundan sonraki süreçte de biz bu tür sanatsal faaliyetleri devam ettireceğiz. Gaziantep büyüyen, gelişen özellikle imalat ve ithalat sanayinde ön planda olan bir şehirdir. Yaşanabilir şehirler arasında olabilmesi için sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerinde aynı oranda yukarıya çıkması gerekiyor. Onun için şuandaki yapılan çalışmalar, bizim açımızdan çok önemli. Bunların devamından yana tavır koymaya gayret gösteriyoruz. İnşallah burada temel eğitimleri alan hanım kardeşlerimiz bundan sonraki süreçte kendi becerileriyle bunu geliştirip, yarın her bir öğrenciniz bir sergi açabilecek imkana sahip olur. Bunun içinde bizler her zaman sizlerin emrindeyiz. Ben tekrar eğitim süresi içerisinde emeği geçen hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sizleri de bu başarınızdan dolayı kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Daha sonra sergiyi gezen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kursiyerlerden eserlerin detayları hakkında bilgiler alarak, hepsini tek tek tebrik ederek, güzel çalışmaların yanlarında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkanımıza bizlere böylesine güzel bir hizmeti açtığı için teşekkür ediyoruz

Kendilerine böylesine anlamlı bir hizmetin sunulmasından dolayı memnun kaldıklarını ifade eden kursiyerlerden Çiğdem Demiroğlu, “Bizler bu kursa sıfırdan başladık. Daha önce elime hiç fırça almamıştım. Hocalarımızın sayesinde 7 aylık bir eğitimin ardından resim yapmayı öğrendik. Hocalarımız bizlere resim yapmanın en ince ayrıntılarına kadar her şeyi öğretti. Hocalarımıza bizlere vermiş olduğu eğitimlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde bizler bu tür eserleri ortaya çıkardık. Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na da bizlere böylesine güzel bir hizmeti açtığı için ayrıca teşekkür ediyoruz. 6 aylık bir çalışmanın ardından bugün yapmış olduğumuz eserlerin sergisini gerçekleştirdik. Ümit ediyoruz ki yaptığımız eserler resim severler tarafından beğenilir. Şehitkamil Belediyemizin biz hanımlar için açmış olduğu bu kurs sayesinde neler yapabileceğimizi gösterdik. Bütün hanımların bu tesisten faydalanmalarını istiyoruz. Bu tesisler boş kalmasın. Çünkü her belediye bu tür hizmetleri sunmuyor. Bu hizmetlerin kıymetini bilelim ve gelip en iyi şekilde faydalanalım” diye konuştu.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde (ŞKM) sanatseverlerin beğenisine sunulan yağlı boya resim sergisi 13 Mayıs tarihine kadar 10.00-17.30 saatleri arasında açık kalacak.