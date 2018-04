Robot olimpiyatlarında dünya derecesi

SANKO Liseleri öğrencileri, aynı yarışmada geçen yıl da iki dünya birinciliği, iki dünya ikinciliği elde etmişti. SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi ile SANKO Koleji öğrencilerinden Ali Arda Gökçek, Osman Kaan Dikmen, Teoman Efe Kuday, Hasan Atakan Aslan, Azra Akkuş, Berkay Dobooğlu, Ayberk Kaan Güneş, Ertuğrul Topuz’dan oluşan SANKO Liseleri Robot Takımından Muzaffer Harun Bayseçkin danışmanlığında hazırladıkları robotlar ile “Best Of Show”, “Artbot Musical”, “Humanoid Stair Climbing” ve “The Best of Show” kategorisinde dünya ölçeğinde başarı gösterdi. Robot takımı, “The Best of Show” kategorisinde dünya ikincisi olarak gümüş, "Artbot Musical" kategorisinde dünya ikincisi ve dünya üçüncüsü olarak gümüş ve bronz, “Humanoid Stair Climbing” kategorisinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Vatmansız tramvay

Yarışmada, "Vatmansız Tramvay" ile insan kontrolünü tamamen devreden çıkararak gelişmiş sensörler yardımıyla insani hataları sıfıra indirip yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldıran ve otonom olarak çalışan tramvay tasarlandı. Bu proje "The Best of Show" kategorisinde dünya ikincisi oldu. Mekanik ve elektronik tasarlanmış olan robotlarla, melodilerin istenilen kriterlere uygun olarak çalınması sağlanan projelerden biri , “Artbot Musical” kategorisinde dünya ikincisi diğeri ise dünya üçüncüsü olarak başarısını tescilledi. İnsansı (bacak, kol, omuz ve başı bulunan) bir robotun, ölçüleri belirlenen bir merdivene çıkması ve merdivenden inmesi sağlanan proje ise "Humanoid Stair Climbing" kategorisinde dünya ikincisi olarak ülkemizi gururlandırdı. SANKO Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, dünyanın her yerinden katılımın olduğu, Robogames Dünya Robot Olimpiyatlarında SANKO Okulları’nın, 2017 ve 2018 yıllarında aldığı sonuçların, Gaziantep’in yanı sıra, Türkiye’yi onurlandırdığını söyledi. Toklucu, SANKO Okulları’nın, “ROBOGAMES 2018 Dünya Robot Olimpiyatlarında bu başarıyı elde eden tek Türk takımı olduğuna vurgu yaparak, öğrencileri ve danışman öğretmeni kutladı.

Robogames robot yarışması – 2017

SANKO Liseleri öğrencileri, geçen yıl düzenlenen ROBOGAMES Dünya Robot Olimpiyatları’nda iki dünya birinciliği, iki dünya ikinciliği elde etmişti.