Rumkale, su sporları festivali'ne hazır

kez uluslararası su sporları festivaline ev sahipliği yapacak. Yurt içinden ve Yurt dışından festivale katılacak sporcular, Rumkale'nin güzellikleriyle tanışacak.

Eski Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'in de yüzeceği festivale, Türkiye'nin en yaşlı kadın yüzücü Fatma Nazan Göğen ile en yaşlı erkek yüzücü Levent Aksüt festivalin şeref konuğu olacak.

Geçen yıl ilk kez Fırat'ın incisi Rumkale'de su sporu festivali düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, kentin gözbebeğini yeniden Dünya gündemine taşımak için hazırlıklarını tamamladı. Ulusal ve yerel basının yoğun ilgi göstermesi beklenen festival, hafta sonuna renk katacak.

6 Ekim 2018 Cumartesi Günü 10.00-19.00 saatlerinde dolu dolu geçecek 2. Rumkale Su Sporları Festivali'nde, açık su yüzme yarışmaları, dragon bot yarışlarıyla, su kayağı, jet ski, flyboard ve wakeboard gösterileri olacak.

Sarılar Köyü-Rumkale arasındaki açık su yüzme yarışmalarıyla başlayacak festivalde yüzücüler, 5 kilometre kulaç atacak, Rumkale-Merzimen Çayı üzerindeki Dragon Bot Şampiyonasıyla devam edecek yarışmalara 800 sporcu başvurdu.

Su sporları festivalini izlemek isteyen vatandaşlar için cumartesi günü saat 08.30'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan ve Gaziantep Üniversitesi'nin önünden ücretsiz servisler kaldırılacak. Festivale katılan sporcular için 5 Ekim 2018 Cuma günü Erikçe Macera Parkı'nda makarna partisi düzenlenecek. Festival alanına gelen seyircilere şapka, tişört dağıtılacak, su ve yemek ikram edilecek, yol güzergahına seyirciler için çadır alanları oluşturulacak.

Doğa ve inanç turizmin tüm güzelliğini yansıtan Rumkale'yi saklı bir cennet olarak değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, geçen yıl ilki düzenlenen Rumkale Su Sporları Festivali'nde, Milli Dalgıç Şahika Ercümen'in 40 metre derinliğe dalışıyla Gaziantep'in doğa harikası Rumkale'nin adını tüm Dünya'ya duyurduklarını söyledi.

Şahin, Rumkale'dekisu sporları festivalini izlemek için tüm Gazianteplileri festivale davet etti.