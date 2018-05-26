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26 Mayıs 2018 10:03

Sabah bakırları, akşam iftar sofrasını süslüyorlar

Gaziantep’te bakırcı kadınlar sabah bakır hediyelik eşyaları süslerken, akşam ise iftar sofralarını süslüyor.

Sabah bakırları, akşam iftar sofrasını süslüyorlar

26 Mayıs 2018 10:03


Ramazanda da çalışan bakır ustası kadınlar, sabah erkenden bakır hediyelik eşyaları süslüyor. Akşama doğru evlerine giden kadınlar iftar sofrasını hazırlıyor. Kadınlar yorulduklarını ama işlerini sevdiklerini, sabah gelip bakır hediyelik eşyaları yaptıklarını, akşamda eve gidip iftar sofrasını hazırladıklarını sahura da kalkıp sahur sofrasını hazırladıklarını belirtti.


Bakır ustası Nurgül Çetin yorulduklarını ancak işlerini sevdiklerini belirterek, “Ramazanda çalışmak zor oluyor. Sahura kalkıyoruz, sofrayı hazırlıyoruz. Sabah erkenden tekrar kalkıp işimize geliyoruz. Allah sabrını veriyor. Eşim de yardım ediyor. Eve gittiğim zaman yemeği yapıyorum. Ramazanımız güzel geçiyor” dedi.


Emine Sibel bakırcı ise zorlandıklarını ancak işlerini de sevdiklerini belirterek, “Biraz zor oluyor. Buradan çıkınca evde iftar sofrası hazırlıyoruz. Sahura kalkıyoruz uykusuz kalıyoruz, uykusuz kalıyoruz ama ekmeğimiz çekicimizde” diye konuştu.




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