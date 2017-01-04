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04 Ocak 2017 10:38

Saçları gerçek olan oyuncak bebekler

Saçları gerçek olan oyuncak bebekler

04 Ocak 2017 10:38

Gaziantep’te, 1. Dünya Savaşı döneminde yoksul ailelerin sattığı çocuk saçlarından yapılan oyuncak bebekler, Gaziantep’teki müzede sergileniyor. Camekan vitrinlerde korunan bebeklerin hikayeleri duygulandırıyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013’te açılan oyuncak müzesinde, 3 asırlık porselen bebeklerin de aralarında önceki dönemlerden bugünkü tarihe kadar dönemin en çok oynanan oyuncakları sergileniyor. Oyuncaklar arasındaki el yapımı ve gerçek saç kullanılan bebekler ise görenlerin dikkatini çekiyor. Alman çocuklarının saçlarını taşıyan porselen bebeklerin ilginç hikayeleri ziyaretçileri duygulandırıyor. Bu oyuncakları ilginç kılan şey ise porselen oyuncak bebeklerinde kullanılan saçların Almaya’da 1. Dünya Savaşı döneminde yoksul Alman kadınlarının oyuncak fabrikalarına sattığı kendi ve çocuklarının saçların kullanılmasından kaynaklanıyor.

Yürek burkan oyuncakların hikayesi
Saçları gerçek olan porselen bebeklerin ilginç hikayelerinin olduğunu söyleyen Gaziantep Oyuncak Müzesi Sorumlusu Aslıhan Özaslan, “Burada porselen bebeklerimiz var. Porselen bebeklerimizin saçları gerçektir. Savaş dönemlerinde Almanya’da, yoksul kadınlar saçlarını uzatıp, daha sonra kesip zengin ailelere satıyorlar. Zengin aileler ve oyuncak fabrikalarına veriyor bunun karşılığında para alıyor. Zenginler, satın aldıkları saçlarla kendi çocuklarına böyle bebekler yapıyor.
Bey Mahallesi’nde faaliyet gösteren müzede binlerce oyuncak çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi görüyor.



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