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Sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Gaziantep’te öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Gaziantep'te öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı.


Gaziantep'te 3 gündür aralıklarla hafif şekilde yağan yağmur bugün sağanak şeklinde bir anda bastırdı. Dışarıda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için kapalı alanlara doğru koşturdu. Dükkan saçaklarının altına sığınan vatandaşlar yağmurun dinmesini bekledi. Öte yandan şiddetli yağmur dolayısıyla caddelerde su birikintisi meydana geldi.


Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandıklarını belirterek, yağmurun bereket olduğunu vurguladı.

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