Sağlığına kavuşturduğu lösemili çocuklarla yıllar sonra buluştu

Dr. Mesut Garipardıç yıllar önce tedavi edip hayata döndürdüğü lösemi hastası çocuklarla "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" etkinlikleri kapsamında yıllar sonra bir araya geldi.

Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi, yıllar önce lösemi hastalığına yakalanıp Doç. Dr. Mesut Garipardıç sayesinde bu hastalığı yenerek sağlığına kavuşan çocukları ağırladı. Garipardıç'ın başarılı operasyonları ve tedavi yöntemleriyle sağlığına kavuşan çocuklar ve aileleri "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" etkinlikleri kapsamında beraber yemek yedikten sonra, pasta keserek hastalığı yenmenin sevincini tekrardan yaşadı.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Mesut Garipardıç, "Bugün 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında tedavisini tamamlamış ve sağlığına kavuşmuş hastalarımızla bir araya geldik. Açıkçası onları böyle sağlıklı görüp mutlu olmak istedik. Buradaki amacımız bu hastalığı yenmiş arkadaşlarımıza tekrar moral vermek ve topluma bu hastalığın yenilebileceğini, başarılı tedavi edilebilecek bir hastalık olduğu mesajını vermek istedik. Medical Park ailesi olarak da biz bu tür sosyal sorumluluk projelerinde hep varız zaten" dedi.

Yaklaşık 10 yıl önce Garipardıç tarafından tedavi edildiğini ve hastalığı yendiğini belirten Hatice Küçük, "Ben Mesut hocanın eski hastalarındanım. Ben 10 yıl önce tedavi oldum. Hastalık sürecim Mesut Hoca sayesinde çok iyi geçti. O dönem bir yıla yakın hastanede yattım, kemoterapi tedavisi gördüm, çok başarılı bir şekilde bitti. Hastalığı atlattım 10 yıl oldu ve bu süreçte hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bu programda bizim için iyi oldu. Yıllardır hiç birbirimizi görmedik. Yıllar sonra aynı kaderi paylaştığımız kişilerle beraber olmak çok güzel bir duygu gerçekten çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.