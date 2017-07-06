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06 Temmuz 2017 10:45

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ASİD’den kınama

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri (ASİD) Genel Başkanı Dr.

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ASİD’den kınama

06 Temmuz 2017 10:45

Yusuf Ziya Yıldırım, Özel Hatem Hastanesi çalışanlarına yönelik şiddet olayıyla ilgili bir kınama mesajı yayımladı.


Dr. Yıldırım, 4 Temmuz 2017 tarihinde Özel Hatem Hastanesi Acil Servisi çalışanlarına hasta yakınları tarafından sözlü ve fiziksel saldırıda bulunulduğunu hatırlatarak, “Amaçları sadece insan sağlığına hizmet etmek olan, hangi kademede olursa olsun, hiçbir sağlık çalışanına şiddet kabul edilemez” dedi.


Özel Hatem Hastanesi çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Dr. Yıldırım, sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşen her türlü şiddeti kınadıklarını belirtti.


Dr. Yıldırım, şiddet olaylarının her şeklinin son bulması gerektiğine dikkati çekti.




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