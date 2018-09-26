Sağlıklı bir nesil için sütün önemi

Sınıf öğrencilerine süt dağıttı.

Çocukların 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ilk döneminde okula adaptasyon sürecinde beslenme alışkanlıkları da önemli rol oynamaktadır. Medical Park Gaziantep Hastanesi, Beslenme ve Diyet Uzmanı Işıl Turgay Canbolat, “Öğrencilerine süt içme alışkanlığı kazandırmak, bu sayede yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini desteklemektir. 7 farklı coğrafi bölgede, sosyo-ekonomik ve kültürel farklılıklardan kaynaklanan yaşam tarzları, bireylerin beslenme alışkanlıklarını da küçük yaşlardan itibaren şekillendirmektedir. Özellikle vitamin ve mineral yetersizliğinden kaynaklanan kemik sağlığında ve birçok sağlık sorununun önüne geçilmesinde, süt çok önemli bir gıdadır. Süt sayesinde kemiklerimiz güçlü sağlıklı olur” dedi.

Seminere katılan Hatice Karslıgil İlkokul Müdürü Tamer Uskan, memnun olduğunu belirterek bu tür etkinliklerin devam etmesini ve katkılarından dolayı Medical Park Gaziantep Hastanesine teşekkür ettiklerini söyledi.