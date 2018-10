Sağlıklı birey olmanın ilk şartı: Anne sütü

Dr. Abdi Burak Uslu, sağlıklı birey olmanın ilk şartının anne sütü olduğunu belirterek, önemli uyarılarda bulundu.

Dr. Burak Uslu, anne ile bebeği arasında hem duygusal hem bedensel teması sağlayan ve bu anlamda eşi benzeri olmayan bir iletişim sunan emzirme, bebeğin özellikle ilk bir yılı için hayati bir önem taşıdığını belirtti. Son yıllarda yapılan araştırmalar da anne sütünün bebek için ne kadar değerli bir besin olduğunu gösterdiğini anlatan Uslu, "Anne sütüyle beslenen bebekler, daha az hastalanıyor, daha sağlıklı büyüyor ve özellikle ileri yaşlarda karşılaşabilecekleri pek çok hastalığa karşı bir anlamda aşılanıyorlar. Yüksek emzirme oranıyla tüm dünyaya örnek teşkil eden ülkemizde de, emzirmenin önemini vurgulamak ve kadınları bilinçlendirilmek için her yıl 1-7 Ekim tarihleri Emzirme Haftası olarak kutlanıyor. Anne sütü, bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerine içeren ideal besin kaynağıdır. İçindeki koruyucu maddeler nedeniyle bebeği enfeksiyonlardan korur. Anne sütünde yeterli miktarda su ve vitamin bulunduğu için, çok sıcak iklimlerde bile bebeğe su vermeye gerek yoktur. Anne sütü bebekler için yaşamsal öneme sahiptir. Anne sütü bebekleri her türlü enfeksiyondan korur" dedi.

Dr. Abdi Burak Uslu, anne sütünün bebeğe faydaları hakkında detaylı bilgiler vererek, "Emzirme sayesinde anne-bebek arasındaki bağ güçlenir, bebeğin güven duygusu gelişir. Doğal aşılanmayı sağlar. İlk altı ay, annenin çocukken geçirdiği enfeksiyonlara karşı doğal koruma sağlar. Yeni gelişebilecek enfeksiyonlara, özellikle ishale karşı koruyucudur. Bebeğin ideal boy ve kilo gelişimini sağlar. Zeka gelişimi için çok önemlidir. Alerji, obezite, diyabet, çeşitli kanserler, multipl skleroz, kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucudur" şeklinde konuştu

Anne sütünün yetip yetmediği nasıl anlaşılır

Uslu, anne sütün yetip yetmediği bebeğin durumundan anlaşılabileceğini vurgulayarak, "Bebeğin günde en az beş kez idrar yaparak bezini ıslatması gerekir.

Doğumdan sonra 15'inci günde doğum kilosuna ulaşmış olmalıdır. Anne sütü yeterli geliyorsa, ayda en az 500-600 gram alması gerekir. Sık emzirme, dengeli beslenme ve dinlenme sütün artmasını ve devam etmesini sağlar. Aşırı tatlı tüketimi annenin kilo almasından başka bir işe yaramaz. Dünya Sağlık Örgütü, anne sütü ile beslenmenin 2 yaşına kadar devam etmesini öneriyor. İlk altı ay bebeğin anne sütü dışında suya bile ihtiyacı yoktur" diye konuştu.