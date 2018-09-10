Şahin, 16 yaş Türkiye tenis şampiyonasının açılışını yaptı

Tesis, 8-15 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen TEB 16 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası'nın, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından açılış maçını başlatmasıyla açıldı. Şampiyonaya 25 ilden, 59 erkek, 41 kız sporcu katıldı. Turnuva boyunca oynanacak 120 maçla, Gaziantep unutulmaz bir hafta yaşayacak.

Turnuva açılışının ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, büyükşehir olarak genç nüfusu spora yönlendirmek için alt yapının önemine değindi. Kompleksin inşaat çalışmalarını çok kısa sürede tamamlayarak hizmete sunan ekip arkadaşlarına teşekkür eden Şahin, Gaziantep'e modern bir tesis kazandırdıklarını bildirdi. Kentin Türkiye Tenis Şampiyonasının heyecanını yaşadığını aktaran Şahin, "Gaziantep herhangi bir şehir değil üretim şehri, sanayi şehri, UNESCO'dan tescilli lezzet şehri, lezzet başkentidir. Bunların yanı sıra çok genç bir nüfusumuz var. Şehrin spor altyapısını güçlendirip spor kenti olmak için bir iddiamız var. Spor dallarında gençleri geleceğe hazırlamalıyız. Bunun için altyapı ve fiziki şartlar çok önemlidir. Çocuklarımızı genetik kodlarına göre yetiştirmemiz gerekiyor. Büyükşehir olarak hükumetimizin ve Spor Toto teşkilatının verdiği destekle bu güzel tesisi şehrimize kazandırdık. Tesisin yapımıyla ilgili arkadaşlarımız büyük bir gayretle çalıştılar. Uluslararası turnuvaya ev sahipliği edebilmemiz için asgari müşterekte buluşarak tesis sayımızı artırmamız gerekiyor. Milli tenisçileri, tenis severlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

2 bin 500 metrekare alana tenis kompleksi kurduklarını vurgulayan Şahin, komplekste 6 adet açık tenis kortu, bir adet duvar tenisi kortu, 2'şer adet oyun ve fitness alanı, koşu yolu, dinlenme alanı, kafeterya ve süs havuzu yer aldığını da sözlerine ekledi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen tenisçilere başarı dileyen Şahin, beraberindeki heyetle tenis kompleksini gezerek yetkililerden bilgi aldı.