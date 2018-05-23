Şahin Arabanlılarla iftar açtı

İftar öncesi Araban İlçe Müftülüğünde görevli Sa’d Bin Ebu Vakkas Hz. Cami İmam-Hatip’i Ahmet Atak’ın Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, İlçe Müftüsü Hasan Kiraz’ın yaptığı yemek duasından sonra okunan ezanla birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ve partililer, ilçe merkezi ve kırsalındaki 48 mahalle muhtarları ile kadın, erkek, yaşlı ve genç olmak üzere yaklaşık 3 bin civarında Arabanlı vatandaş ile birlikte iftar yaptı. İftar yemeğinden sonra dualar edildi. Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir iftar yemeğinin ardından yaptığı konuşmada, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e Araban-Fıstıklıdağ grup yolunun genişletilmesi ile sıcak asfalt yapılması ve ilçeye verdiği sayısız hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’de programda bir konuşma yaptı. Şahin, konuşmasında ’’Tarım, kültür ve tarih ilçemiz olan Araban’ da verdiğimiz hizmetlerle çocuklarımıza güzel bir Araban bırakmanın mutluluğunu yaşıyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak milletvekilimiz Mehmet Erdoğan ve Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ile birlikte takım halinde çalıştık ve hep birlikte Araban’ımıza güzel hizmetler verdik. Merhum Neset Ertaş’ın şiirinde söylediği gibi “Gönülden gönüle bir yol gider gizli gizli’’ değil, ben “Gönlümüzden Araban’a gider sevgi açık açık” diyorum. Değerli Milletvekilimiz, siz Arabanlıların temsilcisi olan Mehmet Erdoğan’a bu dönemde de güzel bir sıra olan 3’üncü sıra verildi. Allah’ın izniyle geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de takım halinde sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Fatma Şahin’in ardından konuşma yapan Ak parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “24 Haziran da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinde Gaziantep milletvekili adayları arasında 3’üncü sırada yer aldım. Geçmişte olduğu gibi yine Araban birinci sırada. Ak parti Gaziantep milletvekili adayı olarak girdiğim her seçimde benimle birlikte gece ve gündüz demeden çalışarak ve oylarınızı vererek ilçede partimizi her seçimde birinci parti yaptınız. Bu seçimde de Allah’ın izniyle sizinle birlikte çalışarak yine partimizi birinci parti yapacağız inşallah” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kendine has ezgileri ve ilahileriyle tanınan Mehmet Kemiksiz konser verdi. Kemiksiz, seslendirdiği ilahi ve ezgileriyle Arabanlıların beğenisini kazandı.

Programın sonunda Başkan Şahin, Milletvekili Erdoğan ve beraberindeki heyet ilçe merkezinde taziye ziyaretlerinde bulundu.