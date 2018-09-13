Şahin, başarılı öğrencilerle buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'ndan (GASMEK) ücretsiz Üniversiteye Hazırlık ve İlköğretim Eğitime Destek Kurslarından yararlanan başarılı öğrencilerle bir araya geldi.

GASMEK bünyesinde açılan üniversiteye hazırlık kurslarına katılan öğrencilerden 1202 öğrenci, tıp fakültesi, diş hekimliği, elektrik-elektronik mühendisliği, mimarlık, eğitim fakültesi gibi önemli bölümleri kazanan başarılı öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le buluştu.

Şahin:” Büyük millet büyük adamlar yetiştirir”

Şato restoranda düzenlenen programda öğrencilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, salona girdiğinde annesinin kendisini zor şartlar altında Antep işi işleyerek okuttuğunu hatırladığını söyledi.

Şahin, “Sizler bizim her şeyimizsiniz. Büyük millet, büyük kahramanlıklar ister, büyük millet olmak, büyük adamlar yetiştirmek ister. Büyük adam olmak demek çok parası olan adam anlamına gelmez. Adaletli yönetici yetiştirmek ister, işi ehline veren kişiler yetiştirmek ister. Bu bakımdan iyi yönetici demek iyi insan demek, Kendisinin dışındaki herkesi koruyan vicdanlı insan demek. Bu duygularla sizleri geleceğe hazırlamak bizin en büyük görevimizdir. Karanlıkla mücadele etmek için aydınlığı çoğaltmamız lazım, savaşları durdurmak için barış kalpte başlar diyen Hz. Mevlana'nın öğretilerini uygun evlatlar yetiştirmemiz lazım. Dünya nereye gidiyor, eğer bir çocuk 5 yaşına gelmeden temiz su bulamadığı için ölüyorsa yaşadığımız coğrafyada bir damla petrol ve bir damla altın, bir damla kandan daha kıymetliyse birilerinin ‘dur' demesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, ‘eğitimde önce insan, adalette önce insan, emniyette önce insan' dedik. Sizden aldığımız güçle ‘bismillah' diyerek göreve başladığımızda altyapı belediyeciliği bitmiştir. Sosyal belediyecilikte cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde gördük. Kültürel belediyecilikte kültürel mirasa sahip çıkarak şehrin ve tüm Türkiye'nin harabeye dönmüş bütün tarihi eserleri restore ettiren antik kentleri geleceğe taşıyan büyük bir kültürel belediyecilik yaşıyoruz. Yaptığımız kentsel dönüşümlerle kimlikli kent olma noktasında çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Mimar Sinanlar yetiştirmiş bir medeniyetten gelince, şehircilik bilinci ve belediyecilik üzerimize çok fazla sorumluluk yüklüyor. İnsanı merkeze alan bir belediyecilik anlayışını gönül belediyeciliğin en güzel örneğini vermeye çalıştık. Çocuk dostu kent nasıl olunur, genç dostu kent nasıl olunur, engelli dostu kent nasıl olunur, kadın dostu kent nasıl olunur bunu göstermeye çalıştık” dedi.

Çocukların kitaplara ulaşılabilirliğini artırmak için yapılan her parka kitap kafeler açtıklarını hatırlatan Şahin, iyi bir doktor, iyi bir hukukçu, iyi bir öğretmen yetiştiren GASMEK kurslarının büyük bir başarı yakalayarak markalaştığını kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ise, GASMEK'in çalışmalarının meyvesini toplamaya başladıklarını belirterek, şans eseri büyük bir devlet olunmadığını, tek çarenin çalışarak başarının yakalanabileceğini bildirdi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazanan Selim Can Bal da eğitim hayatı boyunca kendisine tıp fakültesini hedef olarak belirlediğini bildirerek, GASMEK sayesinde hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bal, GASMEK kurslarından yararlanan öğrenciler adına başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Şahin, üniversite sınavında ilk 5 bine giren yedi öğrenciye hediye verdi.