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20 Haziran 2017 10:49

Şahin: “Bu kutlu gecede barış ve huzur ikliminin dünyaya hakim olması için dua edelim”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin: “Bu kutlu gecede barış ve huzur ikliminin dünyaya hakim olması için dua edelim”

20 Haziran 2017 10:49


Şahin, mesajında, Kadir gecesinin on bir ayın sultanı ramazan ayının içerisinde saklı, bin aydan daha hayırlı mübarek bir gece olduğunu belirtti.


Kur’an’ı Kerim’in vahiy yoluyla Peygamberimiz Hz. Muhammed’e gönderilmeye başlandığı Kadir Gecesi’nde yapılan ibadetlerin bin aydan daha faziletli olduğunu ifade eden Şahin, bu mübarek gecenin vicdanlarımızı aydınlatmasını, gönüllerimizi huzur ve sekinetle doldurmasını, dualarımızı buluşturmasını temenni etti.


Kadir Gecesi’nin müminlere her yıl ömürlük bir fırsat sunduğunu, “Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır” ayetinin bu kutlu gecenin bir ömürlük zamana eş değer olduğunu anlattığını aktaran Şahin, “Kadir Gecesi, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Değeri Kur’an’a dayanan bu gecenin kadir ve kıymetinin bilinmesi ve bu kutlu geceden istifade edilmesi, ancak Kur’an’a yönelmekle, onun eşsiz mesajını anlamak ve onun mana ikliminde yol almakla, hayatın peygamber kılavuzluğuyla yaşanıp yaratılanın yaratandan ötürü sevilmesiyle mümkün olacaktır.” İfadelerini kullandı.


Ülkemiz ve gönül coğrafyamız olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik eden Şahin, şunları kaydetti:


“Ülkemiz için, milletimiz için, çocuklarımız için, aydınlık yarınlarımız için, daha yaşanılır bir dünya için bin aydan hayırlı bu mübarek gecede dualarımızı, gönüllerimizi buluşturalım. Bu kutlu gecede barış ve huzur ikliminin dünyaya hakim olması için dua edelim. Kadir Gecesi’nin feyz ve bereketinden en güzel bir biçimde nasiplenmeyi, dua ve niyazlarımızın kabul olmasını, huzur, güven ve barış içinde Ramazan Bayramına kavuşmayı, topyekûn insanlığın ve bilhassa İslam dünyasının geçmekte olduğu zorlu süreçten bir an evvel kurtulmasını temenni ediyorum.”




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