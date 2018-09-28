Şahin, Emine Erdoğan ile Amerika'da sıfır atık projesini görüştü

Gaziantep Büyükşehir Belediye ve aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olan Fatma Şahin, Emine Erdoğan ile birlikte ABD'de Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü Başkanı Prof. Sachs ile ‘Sıfır Atık Projesi' konusunu görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan ve Başkan Fatma Şahin, Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü Başkanı Prof. Jeffrey Sachs ile atık yönetimi modellerini görüştü. Emine Erdoğan, himayesinde devam eden ‘Sıfır Atık Projesi' hakkında fikir alışverişinde bulunduğu Profesör Sachs'tan atık yönetim modelleri ve dünyadaki başarılı uygulamalar konusunda bilgi aldı. Latin Amerika, Doğu Avrupa ve Afrika ülkelerine danışmanlık yapan ekonomist Sachs'ın direktörlüğünde faaliyet gösteren Dünya Enstitüsü, büyüyen ekonomiler karşısında ortaya çıkan çevre sorunları konusunda araştırmalar yürütüyor. Ekonomik büyüme karşısında tüm dünyada iklim, su ve enerji kaynakları, tarım gibi alanlarda ortaya çıkan sorunlarla ilgili etkili araştırmalar yapan kurum, çevre ve atık yönetimi konusunda da önemli bir adres olarak biliniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, kendi belediye bünyesinde sıfır atık konusunda önemli çalışmalara imza atmıştı. Şahin, projenin devamlılığı ve çeşitliliği için Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü biriminden önemli bilgiler aldı.

Atık yönetim modelleri ve dünyadaki başarılı uygulamalar konusunda yapılan görüşmede, Columbia Üniversitesi Çevre Bölümü Başkanı Prof. Nickolas Themelis ve Prof. Patricia Culligan da hazır bulundu. Türkiye heyetinde ise; Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Dr. Esra Albayrak da yer aldı.

Büyükşehir bünyesinde sıfır atık takımı kurdu

Yaklaşık 3 ay önce sıfır atık projesine başlayan Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 72 kişilik ‘sıfır atık takımı' oluşturdu. Takım ekiplerine çeşitli eğitimler veren Büyükşehir, belediyenin iç ve dış birimlerinde 14 noktaya setler yerleştirdi. 6 renkten oluşan setlerde, cam, kağıt, metal, plastik, organik atık, evsel atıklar toplanıyor. Belediyenin başkanlık bölümünde ise 8 renkte bulunan setlere ekstradan yemek ve ekmek setleri eklendi. Aylık raporlamaların yapıldığı sıfır atık projesinde; elde edilen sonuçlar bakanlığa gönderiliyor.