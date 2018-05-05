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05 Mayıs 2018 17:09

Şahin kitap fuarında yazarlarla bir araya geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü organize edilen “Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri” kapsamında düzenlenen “Yazarla Söyleşi ve İmza” etkinliği büyük bir ilgiyle takip edildi.

Şahin kitap fuarında yazarlarla bir araya geldi

05 Mayıs 2018 17:09

Türkiye’nin çeşitli bölgesinden gelen yazarlar, hem kitaplarını tanıttı, hem de şehrin kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kitap fuarının 6’ncı gününde fuarı gezerek, stantları tek tek dolaştı, yazarlarla ayaküstü sohbet eden Şahin, kitap fuarına gelen öğrencilerle yakından ilgilendi.


Bir hafta boyunca 15 Temmuz Demokrasi Meydanında oluşturulan kitap sokağında kitapseverlerle buluşan Yavuz Bahadıroğlu, Vehbi Vakkasoğlu, Sinan Yağmur gibi ünlü 70 edebiyatçının katıldığı fuarda, 250 yayınevi ve 50 bin çeşit kitapla Gazi şehir, kitaba doydu.


Hayatının büyük bir bölümünü kitap yazmaya adayan yazarlar, okurlarına kitaplarını imzaladı. Kitapseverlerle deneyimlerini paylaşan yazarlar, okurlarıyla kitabın önemi üzerine söyleşti, kitapların geçmişle gelecek arasında sıkı bir bağ kurduğunu anlattı.


Böyle önemli bir organizasyonda emeği geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden yazarlar, fuarın verimli geçtiğini söyleyerek, “Kitap, medeniyetimizin kapısıdır, o kapıdan girilmedikçe diğer odaların kapısını açmak mümkün olmaz. Kitap bir kültürün ve medeniyetin anahtarıdır. 1000 yıl önce yazılan bir kitap, o dönemin şartlarını anlatarak hayatımızda yer ediniyor, kitabın böyle bir kalıcılığı ve anahtar konumu var. Bu topraklar, çok ağır şartlar altında okuyan bugün belli bir noktaya gelen insanlar yetiştirdi. Bu insanlarımızın okuyarak sorumluluk alması bir örnek nesildir. Dilerim, yeni nesil akıllı telefonlar almasınlar akıllı telefonlar icat etsinler de onların romanları yazılsın. Her zaman, ‘yeni nesil kitap okumuyor, kitap özürlüdür’ anlayışını savunuruz, bu yanlış bir düşüncedir, bu düşüncenin yok edilmesi için öncelikle bu tür kitap fuarlarının yaygınlaştırılması gerekiyor, yeter ki bu konuda sağlam duralım” dediler.




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