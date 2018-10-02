Şahin, küçük Eflin'e sahip çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, fiziksel engelli 3 yaşındaki Fatma Eflin'e sahip çıktı. Büyükşehir, küçük Eflin'in yürümesi için gerekli olan ameliyat masrafını karşıladı. Pazartesi günü Ankara'da ilk ameliyatına girecek Eflin'in hayatının değişeceğini söyleyen anne Tuğba Işıklı, Fatma Şahin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Daha 1 yaşında hidrosefali hastalığına yakalanan Fatma Eflin'in akranları gibi yürümesi için sosyal medya aracılığıyla yardım isteyen anne Tuğba Işıklı'yı makamında kabul eden Başkan Şahin, kapıda karşıladığı Eflin'e bebek verdi.

"Eflin'i birlikte yürüteceğiz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 16 yıl önce “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” diyerek yola çıktıklarını hatırlattı.

Şahin, “Çocuklar bizim canımız, ciğerimiz, bizim geleceğimiz. Çocuklarımızın her türlü sorunu bizim sorumuzdur. Fatma Eflin de böyle bir durumun, rahatsızlığın olduğunu öğrenince duyarsız kalamazdık. Şehr-i emin olmak demek, 2 milyonun emaneti ve sorumluluğu üzerimizde olması demektir. Bir anne olarak, bir kadın olarak, bir kadın başkan olarak bu duruma karşı sessiz kalamazdık. Eflin, benim ikinci kızım oldu. Dolayısıyla bundan sonraki süreç bizim tarafımızdan takip edilecek. Ne gerekiyorsa yapılacak. Ben ameliyata girecek Dr. Cemalettin Aksoy'la görüştüm. Pazartesi günü ilk operasyonla Eflin'in tedavi süreci başlayacak, 3 operasyon gerekiyor, sonuçta Eflin'i birlikte yürüteceğiz. Kararlıyız, tıp dünyası her geçen gün ilerliyor. Doktorlarımız çok başarılılar. Bize düşen azıcık dokunmak, sizlere yardımcı olmak, sizlerin yanında olmak, ailenizin bir parçası olmak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dönemimde dezavantajlı gruplara yardım etmek bizim en büyük görevimizdi. Maddi manevi ne gerekiyorsa kimseye ihtiyaç duymadan gereğini yapacağız. Bu bir ekip işi, sosyal ve gönül belediyeciliği bizim en büyük belediyeciliğimizdir. Sosyal işlerden sorumlu başkan genel sekreter yardımcımız Abdullan Aksoy'un yakın takibiyle bu aşamaya geldik” dedi.

"Hayatımızın yönü değişti"

Fiziksel engelli olarak dünyaya gözünü açan Fatma Eflin'in annesi Tuğba Işıklı da, “3 yıldır hiçbir şekilde kızımı ayakta durduramadık. Ankara'da doktor, 3 ameliyatın ardından Eflin'in düzeleceğini söyledi. Ekonomik olarak aile bütçesini açtı, sağ olsun başkanımız sesimizi duydu, Allah sizin yolunuzu her daim açık etsin. Allah izin verirse pazartesi günü Eflin ameliyata girecek. İnşallah kızım yürüyecek. Sizleri ve reisimizi çok ama çok seviyoruz. Rabbimiz sizlerden razı olsun, bizleri çok ama çok mutlu ettiniz. Büyük bir sıkıntı içerisindeydik sizin talimatlarınızla hayatımızın yönü, akışı değişti” diye konuştu.

Tek geliri asgari ücret

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan araştırmada, 13 yaşında Yasemin Işıklı isminde bir çocuğu daha olan Işıklı ailesinin, baba Musa Işıklı'nın asgari ücretinin dışında gelirinin olmadığı tespit edildi.