Şahin, Panorama 25 Aralık Müzesi inşaat çalışmalarını inceledi

Antep savunmasını ölümsüzleştirecek, milli mücadele ruhunu geleceğe taşıyacak Panorama 25 Aralık Müzesi, tarihi Antep Kalesi’yle birleşecek. Son sürat ilerleyen Panorama 25 Aralık Müzesi’ne yönelik inşaat çalışmaları tamamlandığında müze, kentin tarihine can verecek.

Panorama 25 Aralık Müzesi inşaat çalışmalarını inceleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yetkililerden bilgi aldı.

Şahin, “96 yıl önce, Anteplilerin, ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış Şaşarım? Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım” diyerek yedi düvele meydan okuduğunu anımsattı.

Fatma Şahin, “Antep savunması, ikinci bir Çanakkale Zaferi, ikinci Plevne Deniz Zaferi’dir. Panorama müzesi, 11 aylık milli mücadeleyi geleceğe taşıyacak, tarih bilincini sanat eseriyle birleştirerek, kefenden yapılan Türk bayrağının dalgalandığı Antep kalesinin yanına çok yakışacak” dedi,

müzenin Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümüne yetiştirileceğini bildirdi. Yıkılan askeri lojmanların yerine kurulacak olan Dünya’da eşi benzeri olmayacak müze, 12 metre yüksekliğinde, 113 metre uzunluğunda panoramik bir yağlı boya çalışması olacak. Müzede ayrıca diorama kısımlarıyla sosyal donatılardan oluşan bölümler yer alacak. Gaziantep’in yaşadığı zulmü ve gösterdiği kahramanlığın sergilemesinin yanı sıra sanatsal bir değere sahip olması hedeflenen panoramanın içi, yağlı boya tekniğiyle yapılacak. 12 dönüme kurulacak olan müze, kademeli geçişlerle 1133 metrekare maket alanı, 32 metre çapıyla adeta o günleri yaşatacak. Panoramaya giriş, Gaziantep’in Kurtuluş Savaşı’nda da etkili bir rol üstlendiği mağara ve livaslarla sağlanacak, panoramaya ulaşana dek, hazırlık bölümüyle görsel ve işitsel anlatım teknikleriyle panorama sahnesine hazırlayacak.

Anıtkabir’i çizen ünlü Rus Ressam Aleksander Samsonov tarafından Panorama 25 Aralık Müzesi’nde yer alacak yağlı boya görsellerine yönelik çalışmalar ise Antalya’da devam ediyor.