Şahin, Yeşilkent mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Mahalle sakinlerinin verdiği bilgi doğrultusunda hızlı karar almayı belediyeciliğin ilk kuralı olarak gören Şahin, şehrin nabzını tutmaya devam ediyor. Başkan Şahin ve teknik ekibi, Yeşilkent Sosyal Tesislerinde mahalle sakinlerinin dile getirdiği sorunları yerinde gördü.

Toplantıya iştirak edenlerin 11 ayın sultanı Ramazan ayını kutlayarak sözlerine başlayan Şahin, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ramazan etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Başkan, şehir merkezinde 6 noktada kurulan iftar çadırlarında 300 bin kişiye iftar yemeği verdiklerini bildirdi.

Şahin, 1 milyar liralık bütçeli Düzbağ İçme Suyu Projesi bitmeden, yüzde 15 oranında su faturalarında indirime gittiklerini, 250 bin nüfusun yaşayacağı "Kuzey Şehir" Projesinde ise 749 konutun satışa sunulduğunu belirterek, böylesi dev projelere hiçbir belediyenin cesaret dahi edemeyeceğini söyledi.

Bundan 4 yıl önce 1027 projeyle yola çıktıklarını aktaran Şahin, bu projelerin birçoğunun tamamlandığını, Gazianteplilere verdiği sözleri yerine getirerek onlara karşı mahcup olmadığını kaydetti.

Sacır deresi temizliğinin Yeşilkentlileri yakından ilgilendirdiğini belirten Başkan Fatma Şahin, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), kapasitesi yeterli olmayan atık su arıtma tesisinin yanına yeni bir atık su arıtma tesisinin daha yapıldığını aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Çevre ve insan sağlığı açısından bölgenin ivedilikle temizlenmesi gerekiyordu. Organize Sanayi Bölgesinden gelen simsiyah atık su: doğayı kirletiyor, ağaçları kurutuyor, insanları hasta ediyordu. Çok büyük yatırım isteyen bu projemizi hazırladık. Orman ve su işleri bakanlığına sunduk. 2018 yılının Ağustos ayında tamamlanması planlanan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, 103 milyon TL’ye mal olacak. Mevcut merkez atık su arıtma tesisi kapasitesi 200 bin metreküptü, yeni tesisle kapasite iki katına çıkartılacak. 120 dönümlük alanda kurulan ek atık su arıtma tesisin tamamlanmasıyla Sacır Deresi, daha temiz akacak. Çünkü insanımızı, doğamızı seviyoruz onlara kıymet veriyoruz. Çocuklarımıza, daha temiz bir çevre bırakmak bizim için boynumuzun borcudur” diye konuştu.