Şahinbey Ampute iç transferde bir imza daha attırdı

Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı iç transferde defans oyuncusu Ali Molon ile sözleşme yeniledi.

“Şampiyonluk kupasını istiyoruz”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, transfer çalışmalarının önemli hamleler yaptıklarını belirterek, “Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak Ampute Futbol takımızın yeni sezonda başarılı olabilmesi ve şampiyonluk kupasını Gaziantep'e getirebilmesi anlamında çalışmalarımız sürüyor. Ali bizim evladımız gibi oldu. Yedi sezondur Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'na hizmet veriyor. Yeni sezonda da güçlenen kadromuzun içerisinde olacak. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.

“Takımda kaldığım için mutluyum”

Mavi beyazlı ekip ile sözleşme yenileyen Ali Molon, transferden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Şahinbey Ampute Futbol Takımı ile sözleşme yenilediğim için oldukça mutluyum. Bu sezon mavi-beyazlı takımdaki 7. sezonum. Uzun süredir buradayım ve bende Gaziantepli oldum. Tüm çalışmalarımızın sonunda Şampiyon olmak istiyoruz. Bu takımada şampiyonluk yakışır. Yönetimimiz bu anlamada önemli yatırımlar yaptı. Yeni gelen arkadaşlarımız ile birlikte Gaziantep'e şampiyonluk kupasını getireceğimize inanıyorum” diye konuştu.