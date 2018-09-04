Şahinbey Ampute, milli kaleci Mert Yıldız’ı transfer etti

Önümüzdeki sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan ve bu doğrultuda transferler yapan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, geçtiğimiz günlerde iç transferde atağa kalkmış ve birçok oyuncusu ile sözleşme yenilemişti. Mavi-beyazlı ekip, dış transferde ise İstanbul Özürlüler Spor Kulübü’nden milli kaleci Mert Yıldız’ı transfer etti.

Cuma Güzel: “Taraftarımızdan destek bekliyoruz”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak ampute futboluna önemli yatırımlarda bulunduk ve bir ilki gerçekleştirerek, ampute futbol sahası yaptık. Yeni sezonda maçlarımızı bu sahamızda yapacağız. Takımımızla ilgili transfer çalışmalarımız devam ediyor. Hocamızla istişare ederek kadromuzu güçlendiriyoruz. Bundan sonra da transferlerimiz devam edecek. Yeni sezonda bizimle beraber yürüyecek tüm arkadaşlara başarılar dileyerek taraftarlarımızı da tribünlere davet ediyorum” dedi.

Mert Yıldız: “Elimden geleni yapacağım”

Mavi-beyazlı ekibin yeni transferi Mert Yıldız, transferden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Öncelikle bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Yılların emeğini vermiş Fatih ağabeyden bu kaleyi devralmak benim için çok gurur verici. Bundan sonra Şahinbey Ampute Futbol Takımı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu sezon yönetimin beklediği bir şampiyonluk var. İnşallah o sene bu sene olur diyorum” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz şampiyonluk”

Yıldız, Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nün ampute futboluna önemli yatırımlar yaptığını söyleyerek, “Şahinbey’i dışarıdan da takip ediyordum. Kulüp, ampute futboluna önemli yatırımlar yaptı. Bu yatırımların karşılığını da şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz” diye konuştu.