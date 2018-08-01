Şahinbey Ampute’de iç transfer atağı

Önümüzde ki sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan ve bu doğrultuda transferler yapan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı iç transferde yardımcı antrenör Ökkeş Böke’nin ardından sporcular Rahmi Özcan, Fatih Karakuş ve Sedat Kurt ile sözleşme imzaladı.

Oyuncularımıza güveniyorum

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, futbolcular Rahmi Özcan, Fatih Karakuş ve Sedat Kurt ile yeniden sözleşme imzalandıklarını belirterek, “Yardımcı Antrenörümüz Ökkeş Böke’nin ardından iç transferde Rahmi Özcan, Fatih Karakuş ve Sedat Kurt ile sözleşme imzaladık. Önümüzdeki sezon hedefimize giden yolda bu oyuncularımızın takımımıza önemli katkıları olacaktır. Üç oyuncumuzda Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı için geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda fedakârca mücadele edeceklerdir” dedi.

Yeniden anlaştığım için mutluyum

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı’nda kaldığı için mutlu olduğunu ifade eden Rahmi Özcan, “Burada olmaktan çok mutluyum. Kulübümüz yeniden bir oluşuma girerek, eski milli takım antrenörümüz Halil İbrahim Köprülü ile anlaştılar. Ayrıca tesisleşme anlamında çok büyük bir adım atarak Ampute Futbol Sahası yaptılar. Takıma katılacak olan yeni arkadaşlarımız ile birlikte şampiyonluk parolası ile yola çıkıp, takımımıza şampiyonluk yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.