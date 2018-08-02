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02 Ağustos 2018 16:01

Şahinbey Ampute’den 3 imza daha

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Şahinbey Ampute’den 3 imza daha

02 Ağustos 2018 16:01



Önümüzde ki sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan ve bu doğrultuda transferler yapan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı iç transferde Rahmi Özcan, Fatih Karakuş, Sedat Kurt’un ardından Fatih Şentürk, Ali Budak ve Feyyaz Gözaçık ile sözleşme yeniledi.



Oyuncularımızın hepsi birbirinden değerli


Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, futbolcular Fatih Şentürk, Ali Budak ve Feyyaz Gözaçık ile yeniden sözleşme imzalandıklarını ve bu oyuncularla şampiyonluğa yürüyeceklerini belirterek, “Takımızın yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını tamamlayarak lige hazır girmek istiyoruz. Sezona, yeni hoca ve yeni statta başlayacağız. Bu sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyerek, kupayı kulüp müzemize getirmek istiyoruz” dedi.



Şampiyonluk istiyoruz


Takıma kaldığı için oldukça mutlu olduğunu ifade eden Ali Budak, “Gazi şehrin Gazi topçularından birsiyim. Bu sezon takımımda üçüncü sezonum. Başkanımıza bu sezon şampiyonluk hediye etmek istiyoruz. Bu sezon çok farklı olacak. Kulübümüz tesisleşme ve transfer anlamında önemli yatırımlar yaptı. Bu yatırımların karşılığını da şampiyonluk olarak vermek istiyoruz” şeklinde konuştu.



Heyecanla ilk macımızı bekliyoruz


Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nün Ampute Futboluna önemli yatırımlar yaptığını belirten Fatih Şentürk, “Takımımızla bu yıl tekrar sözleşmemizi yeniledik. Bu sezon lige daha farklı başlayacağız. Şahinbey Belediyesi bu olaya sadece sosyal sorumluluk projesi olarak bakmıyor. Yaptığı statla çok önemli bir yatırım yaptı. Heyecanla ilk maçımızı bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.



Sporun ve sporcunun yanındalar


Feyyaz Gözaçık, yeni sezonda takımın farkını ortaya koyacağına inandığını belirterek, “Öncelikle kendi adıma ve kulübüm adına hayırlı olmasını diliyorum. Yeni sezon inşallah şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimiz bir yıl olur. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü her zaman olduğu gibi sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor. Yaptığı statla Ampute Futboluna ne kadar önem verdiklerini göstermiş oldular. Bu anlamda Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve kulüp Başkanımız Cuma Güzel’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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