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14 Mayıs 2018 16:42

Şahinbey Amputeden bir kupa daha

Ampute Futbol Süper Liginde Gaziantep’i temsil eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Ampute Futbol takımı, deplasmanda İstanbul Özürlüler Spor Kulübü’nü 1-2 mağlup edip, 2017-2018 sezonunu 37 puanla 3’üncü sırada bitirerek 3’üncülük kupasını Gaziantep’e getirdiler.

Şahinbey Amputeden bir kupa daha

14 Mayıs 2018 16:42


İstanbul Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor Yaşam Köyünde oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki tarafta bir birine üstünlük kuramadı. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Ampute Futbol takımı oldu. Üst üste geliştirdiği ataklar sonrasında Şahinbey Ampute Takımı 35. dakikada Mehmet Yunsur’un attığı golle 0-1 öne geçti. 39. dakikada Muslım Tsuntsaev attığı golle durumu 0-2 yaptı. 44. dakikada İstanbul Özürlüler Spor Kulübü golünü Eray Demirel kaydederek durumu 1-2 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşmayı Şahinbey Ampute Futbol takımı, 1-2 kazanarak ligin son maçını galibiyetle tamamladı.


Karşılaşma sonrasında Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Ampute Futbol Takımına 3’üncülük kupası takdim edildi.




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