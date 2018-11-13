Şahinbey Ampute'den bir takviye daha

Önümüzde ki sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan ve bu doğrultuda transferler yapan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Gana Ampute Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Muhammed Mubarık ile sözleşme imzaladı.

“Kadromuzu güçlendirdik”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, yeni transferin takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, “Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak, Ampute takımına çok büyük önem veriyoruz. Takımımız için Akkent Spor Köyüne Ampute Futbol sahası yaparak bu spora ne kadar önem verdiğimizi göstermiş olduk. Yeni sezonun başlaması ile birlikte maçlarımızı yeni sahamızda yapacağız. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu, Ampute takımız ve okçuluk sporu için tam donanımlı bir tesis inşa etti. Ampute maçlarımızda 2 Aralık itibariyle başlayacak. Bu yapılanmanın yanı sıra kadromuzu da yaptığımız transferlerle güçlendirdik. Gana Milli Takım oyuncusu Muhammed Mubarık'ı renklerimize bağladık. Bir oyuncu daha transfer ettikten sonra ekimiz tamamlanmış olacak ve kadromuzdan şampiyonluk bekliyoruz” dedi.

“Takımın başarısı için çalışacağım”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nın yeni oyuncusu Muhammed Mubarık transferden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'ne geldiğim için oldukça mutluyum. İnşallah burada her şey çok daha iyi olacak. Takımın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.