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06 Eylül 2018 16:31

Şahinbey Ampute’nin defansına taze kan

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı yeni sezon için transfer çalışmalarını hızla sürdürürken, İstanbul Özürlüler Spor kulübünün milli defans oyuncusu İsmail Korkmaz’ı renklerine bağladı.

Şahinbey Ampute’nin defansına taze kan

06 Eylül 2018 16:31


Yeni sezona yeni stat, yeni teknik direktör ve yeni bir kadroyla girecek olan Şahinbey Ampute Futbol Takımı defansını İstanbul Özürlüler Spor kulübünün Milli savunma oyuncusu İsmail Korkmaz ile güçlendirdi.


Önümüzdeki sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan ve bu doğrultuda transferler yapan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı geçtiğimiz günler içerisinde iç transferde atağa kalkmış ve birçok oyuncusu ile sözleşme yenilemişti. Mavi Beyazlı ekip dış transferde de atağa kalkarak, İstanbul Özürlüler Spor Kulübünden milli kaleci Mert Yıldız’ı renklerine bağladı


Önemli yatırımar yaptık


Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel,transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak Ampute Futboluna önemli yatırımlarda bulunduk ve Ampute Futbol Sahası yaptık. Yeni sezon için daha güçlü bir kadro oluşturarak şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz. Bu anlamda taraftarlarımızın da desteği çok önemli. Yeni sezonda tribünleri doldurarak bizlere destek olsunlar” dedi.


Elimden geleni yapacağım


Mavi beyazlı ekibin yeni transferi İsmail Korkmaz, transferden duyduğu mutluluğu dile getirerek “Şahinbey Ampute Futbol Takımı daha önce izlediğim ve beğendiğim bir takımdı. Buraya karşı her zaman içimde ayrı bir yakınlık vardı. İmza attığım içinde ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Yönetimimiz şampiyonluk yolunda ilerleye bilmemiz için güçlü bir kadro oluşturdu. Bizlerde şampiyon ola bilmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.




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