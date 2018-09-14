Şahinbey Ampute'nin genç milli takım gururu

Ampute Milli Takımına 5 oyuncu ve bir kaleci antrenörü vermenin gururunu yaşayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Ampute Genç Milli Takımı'na da oyuncu gönderiyor. Aksaray'da Eylül ayında düzenlenecek olan Ampute Futbol Genç Milli Takım Eğitim ve Gelişim Kampı'na, Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı adına katılacak olan Halil İbrahim Esen abilerini örnek alarak çalıştıklarını ifade etti.

"Sporcularımızın yanındayız"

Ampute Milli Takımı'ndan sonra Genç Mili takımada oyuncu vermenin gururunu yaşadıklarını belirten Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, "Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nın kadro olarak ne kadar kaliteli olduğunu milli takım davetlerinden anlayabiliyoruz. Takımımızdan 5 oyuncu bir kaleci antrenörü Ampute Milli Takımına davet edilirken, genç milli takımına da sporcumuz Halil İbrahim Esen davet edildi. Kendisiyle gurur duyuyoruz. İleride ağabeyleri gibi A takıma yükselerek takımımızı ve ilimizi başarıyla temsil edecektir" dedi.