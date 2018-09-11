Şahinbey Ampute'nin milli gururu

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nın başarılı oyuncularından Fatih Şentürk, Rahmi Özcan, Feyyaz Gözaçık, Mert Yıldız, İsmail Korkmaz ve Kaleci Antrenörü Okkaş Böke Milli Takım kampına davet edildi.

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nın başarılı futbolcuları Fatih Şentürk, Rahmi Özcan, Feyyaz Gözaçık, Mert Yıldız, İsmail Korkmaz ve Kaleci Antrenörü Okkaş Böke Türkiye Futbol Federasyonunun Bolu'da yapılacak olan kampına davet edildi. 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası, Dünya Ampute Futbol Federasyonu tarafından (WAFF) 24 Ekim-5 Kasım günleri arasında Meksika'nın Guadalajara şehrinde düzenlenecek. Türkiye, F Grubu'nda ABD, Kenya ve İran ile karşılaşacak.

"Gururlandık"

Alınan davetten dolayı gurur duyduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, "Takımımızın başarılı oyuncularından Fatih Şentürk, Rahmi Özcan, Feyyaz Gözaçık, Mert Yıldız, İsmail Korkmaz ve Kaleci Antrenörü Okkaş Böke Milli Takım kampına davet edilmesi bizleri hem mutlu etti hem de gururlandırdı. Kulüp olarak iyi ve başarılı çalışmalar yaparak Gazi şehrimizi ve özellikle de Şahinbey İlçemizi en güzel şekilde temsil etmeye gayret gösteriyoruz" dedi.