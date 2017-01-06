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06 Ocak 2017 15:06

Şahinbey Belediye Başkanı Başkanı Mehmet Tahmazoğlu:

Şahinbey Belediye Başkanı Başkanı Mehmet Tahmazoğlu:

06 Ocak 2017 15:06

Kış aylarında meydana gelen soba zehirlenmelerine dikkat çeken Şahinbey Belediye Başkanı Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı uyararak, yatarken mutlaka sobalarını söndürmelerini istedi.
Tahmazoğlu, vatandaşın kendi sağlığı ve çocuklarının hayatını düşünerek soba kullanan ailelerin geceleri sobalarını söndürmeleri gerektiğini belirterek, “Kış ayları içerisinde özellikle rüzgarlı havalarda sobalar ciddi tehlike arz etmektedir. Rüzgar etkisiyle sobalar sönmekte ve içerideki oluşan karbonmonoksit gazı vatandaşlarımızı zehirlemektedir. Bu konuda vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya çağırıyorum. Gece yatarken mutlaka sobalarını söndürüp yatarak, hem kendilerini hem de çevresindeki sevdiklerine zarar vermiştir” dedi.
‘‘Halkımızın sağlığını önemsiyoruz’’
Karbon monoksit zehirlenmelerine karşı kış ayının başlarında detektör dağıtımı yaptıklarını belirten Tahmazoğlu, “Her yıl olduğu gibi bu kışın başında soba zehirlenmelerine karşı ailelere detektör dağıtımı yaptık. Bu cihazın dağıtılmasından sonra vatandaşlarımızda daha duyarlı olmaya başladı. Sobanın yakılması konusunda bilinçlendirici broşür ve toplantılarda yapıyoruz. Bu noktada zehirlenme vakalarında ciddi bir azalma olmuştur. Biz halkımızın sağlığını çok önemsiyoruz” diye konuştu.



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