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23 Temmuz 2018 16:05

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Akkent Spor Köyün ’de çeşitli dallarda spor yapan gençleri ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu:

23 Temmuz 2018 16:05


Gençlerin ve vatandaşların spor yapabilmeleri için parklarda, sosyal tesisiler de ve gençlik merkezlerin de önemli yatırımlar yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor.


10 Ayrı branşta spor imkanı sunuyoruz


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların spor yapabilmeleri için birçok alan oluşturduklarını belirterek, “Okulların kapanmasıyla birlikte yaz spor okullarımız başladı. Ancak biz spor çalışmalarımızı yıl boyu devam ettiriyoruz. Şuanda 22 tane sosyal tesisimiz ve gençlik merkezimizde profesyonel hocalar eşliğinde vatandaşlarımıza yıl boyu spor yapma olanağı sunuyoruz. Okulların tatil olmasıyla birlikte öğrencilerimize, Akkent Spor Tesisimiz de 10 ayrı branşta spor yapma imkanı sunuyoruz. Belediyemizin spor tesislerinde 2 binin üzerinde öğrencimiz spor yapıyor. Bu sayıyı daha da arttırmak için yeni branşlar açacağız. Şuanda Futbol, Voleybol, Basketbol, Karate, Tekavan-do ve Judo gibi dallarda eğitimler devam ediyor” diye konuştu.




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