Şahinbey Belediyesi; kaynaklarını verimli kullanarak, altyapı ve teknik ekipman yatırımlarını sürdürürken, eski asfaltın geri dönüşümüne olanak tanıyıp, yeniden kullanılmasını sağlayan asfalt freze makinesi aldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeni alınan asfalt freze makinası ile asfalt kazıma çalışması yaptı.

Yol kotları değişmeyecek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeni alınan asfalt freze makinası ile yol kotlarında değişim yaşanmayacağını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak ihtiyaçlarımız doğrultusunda mevcut iş makinalarımıza ek olarak asfalt freze makinası aldık. Bir yerde asfalt bozulduğu zaman, asfaltın yenilenmesi gerektiğinde asfaltın üzerine asfalt yaptığınızda yol kotları yükseliyordu. Kaldırımlar değişirken, evlerin ve iş yerlerinin giriş kotları da değişiyordu. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına yeni bir asfalt freze makinası aldık. Bundan sonra bozulan asfaltlarda yapılacak yenileme çalışması öncesinde asfalt freze makinası ile hasarlı alanı kazıyarak, elde edilen asfaltı da değerlendirmiş olacağız. Böylelikle yol kotları hiçbir şekilde değişmeyecek. Asfaltlarımız ve yol kotlarımız daha düzgün çıkacak. Makinamızın Şahinbey'imize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.