Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlayarak, "Bu halk ki millet olmanın ve geleceğe güvenle bakmanın bedelini kanıyla, canıyla ödemiştir" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurtuluş Savaş’ı sırasında, Gaziantep halkının destansı bir direniş sergilediğini belirterek, kentin verdiği 6 bin 317 şehit ile gazilik unvanını hak ettiğini kaydetti. Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünü kutlayan Tahmazoğlu, “Bu şehrin halkı, ülkemiz işgal altındayken milli mücadele ateşini yakan, namusunu, toprağını ve bayrağını savunmak için muhteşem bir direniş destanı yazan unutulmaz bir halktır. Bu halk ki millet olmanın ve geleceğe güvenle bakmanın bedelini kanıyla canıyla ödemiştir. Antep halkı, hiçbir yerden destek almadan düşman işgaline karşı yaptığı savunma ile Kurtuluş Savaşı’nın ilk kıvılcımını ve Milli Mücadelemizin meş’alesini yaktı. Antep halkı vatan sevgisi, bağımsızlık aşkı, inanç, kararlılıkla Şahinbey’lerin, Şehitkamil’lerinKarayılan’ların ve daha nice adsız kahramanların öncülüğünde mücadele ederek, 6 bin 317 şehit verme pahasına bu şehri düşman işgalinden kurtarmışlardı. Gaziantep, Gazilik unvanını fazlasıyla hak eden, değerli şehitlerimizin, gazilerimizin, o mücadeleyi gören, yaşayan ve bilen insanlarımızın dünyaya tanıttığı kahramanlık destanının sahibidir. Gaziantepli olmak, o günleri aynı heyecan ve coşkuyla yaşamak hepimizi çok mutlu ediyor. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Yıldönümünü kutluyor, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda aziz canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnet, gazilerimizi saygıyla anıyor, hemşehrilerimizin bu onurlu gününü kutluyorum” diye konuştu.