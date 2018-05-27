Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu’ndan ev ziyaretleri

Ramazan Ayı’nda ev ziyaretlerine etmeye devam eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, meclis üyeleri ve ekibi ile birlikte Güzelvadi, Akdere ve Cengzitopel Mahallesinde ikamet eden Güven, Okan ve Akbulut ailelerini ziyaret etti.

"Birlik Ve Beraberlik İçerisindeyiz"

Diğer aylarda olduğu gibi Ramazan ayında da aile ziyaretlerinin devam ettiğini kaydeden Başkan Tahmazoğlu, "Ramazan ayı yardımlaşma ve Kur’an ayıdır. Biz bütün aylarda yaptığımız aile ziyaretlerimizi Ramazan ayında da sürdürmeye devam ediyoruz. Ziyaretler sırasında hazırlamış olduğumuz gıda paketlerini ailelerimize dağıtacağız. Ramazan Ayı’nın ruhuna ve manasına uygun birlikteliğimize devam ediyoruz" dedi.

Başkana teşekkür ettiler

Güven, Okan ve Akbulut ailelerinin bireyleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımızdan Allah razı olsun. Her zaman olduğu gibi Ramazan Ayı’nda da bizden desteklerini esirgemediler. Hizmetleriyle her zaman yüzümüzü güldürüyor. Allah onu başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ziyaretler sonrasında çocuklara oyuncak dağıtarak, mahalle sakinleriyle sohbet etti.