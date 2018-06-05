Şahinbey Belediyesi 534 öğrenciye bisiklet hediye etti

Şahinbey Belediyesi tarafından ortaokul ve liseler arasında düzenlenen aylık ödüllü kitap okuma yarışmasında dereceye giren 534 öğrenciye, Akkent Spor Salonunda bisiklet hediye edildi. Düzenlenen törene AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, protokol üyeleri ve öğrenci velileri katıldı.

“Bisikletlere kazasız belasız binin”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, öğrencilerin çok şanslı bir nesil olduğuna dikkati çekerek, “Öğrencilerimiz çok şanslı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin bisiklet yolu yaparken, Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu da gençlerimize bisiklet hediye ediyor. İnşallah kazasız belasız o yollarda bisikletlerinizi kullanırsınız. Bu bisikletlerinde kıymetini bilin. Ben 1956 doğumluyum. 1963 yılında ilkokula başladım. 1973 yılına kadar en büyük hayalim bir bisikletimin olmasıydı. On yıl boyunca bisikleti gece rüyalarımda görüyordum. Ama benim hiç bisikletim olmadı. Cenab-ı Allah bizlere daha sonra araba verdi ama benim gözüm hep bisikletteydi. Bu nedenle bu bisikletleri çok güzel bir şekilde kullanalım” dedi.

“Okumamız gerekiyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na ve ekibine teşekkür ettiğini belirterek, “Anneleriniz, babalarınız ve öğretmenleriniz bütün gücüyle sizleri en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyor. Sizleri fikren, fizikken ve ruhen geleceğe hazırlamamız lazım. Bizler okumaya değer veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, kitaplara kolay ulaşabilmeniz için sizlere kitap kafeleri açıyoruz. Zihin dünyamızı geliştirmemiz lazım. Bunun içinde çok iyi okumamız gerekiyor. Şahinbey Belediyesi, kendi edebiyatımızı ve tarihimizi anlatan çok güzel kitaplar dağıtıyor. Bir taraftan da iyi okuyanları Şahinbey Belediye Başkanımız bisiklet hediye ederek ödüllendiriyor. Bisiklet dünyada gençlerin en çok kullandığı ulaşım aracadır. Bisiklet sizlerin bedenen gelişmesini sağladığı gibi sizlere hiçbir maddi yükü de bulunmuyor. Ben sizleri güzel okuduğunuz için bir kez daha tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Her zaman öğrencilerimizin yanındayız”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak öğrencilere her anlamda destek olmaya çalıştıklarını belirterek, “Çocuklarımız ve öğrencilerimiz göz bebeklerimiz, ülkemizin geleceği. Onları en güzel şekilde yetiştirmek anne babaların, öğretmenlerin, hem de bizlerin görevi. Belediyecilik doğumdan başlayıp ölüme kadar devam ediyor. Bunun için hoş geldin bebek projesi ile başlıyoruz. Gençlik Merkezlerimiz ve sosyal tesislerimizde ki üniversiteye hazırlık, meslek edindirme ve müzik kurslarımızla hayat boyu öğrenme devam ediyor. Gençlerimiz için okulların arsalarını oluşturuyor, okullar yapıyoruz. Bunların yanı sıra okulların tadilatlarını yapıyoruz. Okullarımıza şu ana kadar 180 tane halı saha yaptık. Bunlarla da yetinmeyerek çocuklarımızı ödüllendiriyoruz. Şu ana kadar üstün başarı gösteren öğrencilerimize 4 bin 533 adet bisiklet dağıtımı gerçekleştirdik. Okullarını birinci bitiren ortaokul ve lise öğrencilerimize şu ana kadar bin 601 adet bilgisayar hediye ettik. İlkokul öğrencilerimize 100 bin adet kumbara ve 105 bin adet boyama seti dağıttık. Şu ana kadar 75 bin 800 öğrencimizi Çanakkale’ye götürerek ecdadıyla buluşturduk. Kitap okuma yarışmasında birinci olan 300’e yakın öğrencimizi Umreye götürdük. 30 bin üniversite öğrencimize 200 TL destek sağladık. Geçtiğimiz yıl öğrencilerimize karne hediyesi olarak spor ayakkabı dağıtmıştık bu yılda bunu devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Tahmazoğlu, her ay ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine kitaplar dağıtarak yarışmalar düzenlediklerini ve bu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verdiklerini belirterek, şimdi de bisiklet hediye ettiklerini sözlerine ekledi.

Yapılan konuşmaların ardından AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bisiklete binerek tur attı.