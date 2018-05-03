Şahinbey Belediyesi 600 parkla yaza hazır

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, göreve geldikleri günden bu yana Şahinbey İlçesi’ne 600 park yaptıklarını ve vatandaşları parklara beklediklerini ifade etti.

Türkiye’nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Parkı, Şahinbey Parkı ve Şelale Park başta olmak üzere 600 adet park yaparak Şahinbey İlçesi’ne kazandıran Şahinbey Belediyesi yaza hazırlanıyor. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların parklarda vakit geçirmeye başladığına dikkati çekerek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana park yapımına önem verdik. 2009 yılından bu yana 600 park yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunarak, Şahinbey’de yapılmayanları yaptık. Vatandaşlarımızın ailesiyle birlikte eğlenip sporlarını yapabilmeleri için tüm parklarımıza spor aletleri yürüyüş yolları yaptık. Başka şehirlerden gelenler dahi söylüyor. Türkiye’de burası kadar yeşil bir alan yok. Parklarımız bu yaz aylarında da çocukların, annelerin ve babaların en fazla zaman geçirdiği alanlar olacak" dedi.

"Yeşile önem veriyoruz"

Başkan Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesini yeşillendirmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, "Gaziantep kurak ve sıcak bir bölge bu nedenle ağaç dikimi çok önemli. Göreve geldiğimiz günden beri yeşile fazlası ile önem vererek ağaç dikimi ve park yapımı konusunda ekibimizle birlikte çalışmaları sürdürüyoruz. Şu ana kadar 2 milyon ağaç dikip, dağıtarak bir rekora imza attık. Bu ağaçların 1 milyon 200 bin adetini vatandaşlarımıza dağıttık. Kalan kısmını da kendimiz parklarımıza ve bahçelerimize diktik. Bunun yanında milyonlarca mevsimlik çiçek üretip dikimini gerçekleştirdik. Bunların yanı sıra okullarımıza da ağaç dikerek okullarımızı yeşillendirdik. Bu yıl yine bir ilke imza atarak 600.000 adet zeytin fidanı alarak, çiftçilerimize ve evlerine dikmek isteyen vatandaşlarımıza dağıtımını gerçekleştirdik" diye konuştu.