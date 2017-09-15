Şahinbey Belediyesi Akkent Sosyal Tesisi hizmete açıldı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Akkent Mahallesi’ne yaptırdığı Akkent Sosyal Tesisini törenle vatandaşın hizmetine açtı.

Akkent Mahallesi’nde düzenlenen törene AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Abdulkadir Yüksel, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“Başkanın hızına yetişemiyoruz’’

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, “Bu gün yine bir gurur günü. Biz Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun hızına yetişemiyoruz. Sosyal Tesisleri, sosyal sorumluluk projeleri ve ilçesinin yaşam kalitesini arttırmak adına yaptığı hizmetler tüm Türkiye’ye örnek teşkil edecek, tesislerinden birinin açılışı için buraya geldik. Ben kendisini hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nun bir kardeşi ve çalışma arkadaşı olarak onunla gurur duyuyorum. İki gün önce Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na, ‘Kent Ekonomisi’ne Katkı Alanında’ Cumhurbaşkanımızın eliyle bir ödül verdik. Başkanın sadece sosyal sorumluluk projeleri alanında değil kent ekonomisine katkı alanında da çok önemli projeleri var. Belediye başkanı şehrin örnek insanıdır. Şehrin emanetini taşırlar. Kardeşimiz Mehmet Tahmazoğlu da sizin emanetinizi en iyi şekilde taşıyor” dedi.

“Mehmet Tahmazoğlu ile gurur duyuyoruz’’

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şahinbey İlçesi’ne önemli hizmetler yapıldığını belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu gerçekten de çok büyük hizmetler yapıyor. Kendisine ve ekibine yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Almış olduğu ödülden dolayı kendisini kutluyorum. Aslında yaptığı her proje bir ödüle layık projelerdir. Biz birçoğunu küçük açılışlarmış gibi yapıyoruz. Ama bunların hepsi Bakanların yapacağı açılışlar. Kendisiyle geçtiğimiz günler içerisinde Şahinbey Sanayi Sitesi’ni konuştuk. Bundan 10-15 yıl önce Şahinbey Sanayi Sitesi büyüklüğündeki bir organizasyon daha önce Sanayi Bakanlığı tarafından yapılıyordu. Şimdi ise Şahinbey İlçe Belediye Başkanlığımız tarafından yapılıyor ve 1600’den fazla esnaf işyeri sahibi oldu. Bu gerçekten büyük bir hizmet kendilerini kutluyorum. Sosyal belediyecilik anlamında Şahinbey Belediyemiz ve diğer belediyelerimiz Türkiye’ye örnek olacak faaliyetlere imza atıyorlar. Onların her zaman yanındayız ve destekçisiyiz. Yaptıkları bu hizmetin Gaziantep’teki tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Amacımız hizmet’’

Açılışta konuşan Şahinbey Belediye Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yapılan tüm çalışmaların vatandaşlar için olduğunu belirterek, “Göreve geldiğimizde Akkent diye bir mahalle yoktu. Akkent Mahallesi’ni biz kendi dönemimizde kurduk. Burada sadece bir bina vardı. Yolu izi olmayan bir mahalleydi. Şu anda hızla büyüyen kocaman bir mahalleye dönüştü. Şu anda burada 40.000 kişi yaşıyor. Şahinbey Belediyesi olarak buraya 2 okul, 1 tanede yurt, 1 tane semt pazarı yaptık. Amacımız vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak. Göreve başladığımızda Şahinbey mabetsiz bir şehir gibi camilerimiz çok azdı. Ancak, hayırsever iş adamlarımızın sayesinde birçok cami yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Şahinbey İlçesi’nde daha önce taziye evi yoktu. Şu anda 130 civarında bay-bayan taziye evimiz bulunmakta. Yine taziye evlerimizin içerisinde Kur’an kursları düzenliyoruz. Aynı zamanda 87 tane Gençlik Merkezi ve Sosyal Tesis yaparak hizmete sunduk. Bu tesislerimizin içerisinde 630 tane sınıfımız var. Bu tesislerimizde 416.000 vatandaşımıza kurs vermişiz ve vermeye devam edeceğiz. Ayrıca Şu ana kadar 560 adet park yaptık. Bu sosyal tesisimiz de 7600 m2 alan üzerine camisi, parkı ve sosyal tesisi ile muhteşem bir konsept oluşturduk. Amacımız Milletimizin ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmalarımızı sürdürebilmek. Ben tesislerimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Akken Sosyal Tesisi’nin açılışı mahalle sakinleri ve çocuklarla birlikte yapıldı.