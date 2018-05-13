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13 Mayıs 2018 14:46

Şahinbey Belediyesi Anneler Gününü yetim annelerle kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ’Anneler Günü’ dolayısı ile düzenlenen organizasyonda yetim anneleri ile bir araya geldi.

Şahinbey Belediyesi Anneler Gününü yetim annelerle kutladı

13 Mayıs 2018 14:46


Şahinbey Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezine kayıtlı anneleri unutmayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, onlara karanfil ve fincan takımı hediye etti. Annelerle bir araya gelerek sohbet eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na yetim çocuklarda yoğun ilgi gösterdi.


Her zaman onların yanında olacağız


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yetim çocuklarla yakından ilgilenerek, “Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Sizin çocuklarınız aynı zamanda bizimde çocuklarımız. Onlar Rabbimin bizlere emanetleri. Hepsi de pırıl pırıl çocuklar. Allah onları kazadan, beladan esirgesin. Bu çocuklarımızın güzel bir şekilde yetişmesi için elimizden gelen gayreti, çabayı göstermeye devam edeceğiz. Çocuklarda inşallah onlar için düzenlediğimiz etkinliklerden memnun kalmışlardır. Onlara ders çalışmaları için masa hediye edeceğiz. Onların her zaman yanında olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ben bu vesile ile başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere onların anneler gününü kutluyorum” dedi.


Yetim Anneler, “Şahinbey Belediyesi sayesinde görmediğimiz yerleri görüp birçok etkinlikle birçok sevinci birlikte yaşadık. Allah Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibinden razı olsun. çocuklarımıza babalarının yokluğunu aratmadılar” ifadelerini kullandılar.


Yetim çocuklar ise Şahinbey Belediyesi’nin yüzme etkinliğinden dolayı çok memnun olduklarını belirterek, “En büyük hayalimizi Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu gerçekleştirdik onun sayesinde yüzme kursuna gittik. Kendisini çok seviyoruz” diye konuştu.




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