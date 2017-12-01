Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 17:26

Şahinbey Belediyesi Aralık ayı Meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonunda yapıldı.

Şahinbey Belediyesi Aralık ayı Meclis toplantısı yapıldı

01 Aralık 2017 17:26


Şahinbey Belediye Meclisi Aralık ayı ilk oturumu yapılan yoklamanın ardından, meclis bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 17 maddenin 10’u İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 1’i Plan Bütçe Komisyonuna, 2’si Plan Bütçe Komisyonuna ve Eğitim Spor ve Gençlik Komisyonuna sevk edilirken, 1 madde de İmar ve Bayındırlık Komisyonuna süre verildi. 3 Madde ise teklif karar olarak meclise sunulup oy birliği ile kabul edildi.


Şahinbey Belediye Meclisi Aralık ayı 2. oturum toplantısı 6 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 16.00’da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
16
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    16°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    18°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    18°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç