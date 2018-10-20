Şahinbey Belediyesi buğday ve arpa tohumu dağıtımına devam ediyor

Çiftçilere geçtiğimiz yıl 2 bin ton buğday tohumu, 2 bin ton gübre, 3 bin 500 ton hayvan yemi ve 600 bin adet zeytin fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi bu yıl da arpa ve buğday tohumu dağıtımına devam ederken, belediyenin bu yıl için de çiftçilere gübre dağıtımı yapılacağı müjdesi verildi. Bu yılki dağıtımına ilçeye bağlı Sarıt Mahallesinde devam eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çiftçilere destek olmaya ve yanında durmaya devam edeceklerini vurguladı.

Sarıt Mahallesinde yapılan gerçekleştirilen buğday ve arpa tohumu dağıtım törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Ak Parti MKYK üyesi Hatice Merve Tatar, Gaziantep İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan, Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mehmet Aksoy, Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, mahalle halkı ve çok sayıda çiftçi katıldı.

"Sosyal Tesis açılışı ve arpa, buğday dağıtım töreni için toplanmış bulunuyoruz"

Törene katılan ve açıklamalarda bulunan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, "Bugün Sarıt Sosyal Tesisimizin açılışı ve arpa, buğday dağıtım töreni için toplanmış bulunuyoruz. Çok önemli bir gündeyiz. Bugün de Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun da verdiği destekle Gaziantep'te 2 bin ton arpa ve buğday tohumu gerçekleştiriyoruz. Burada amacımız en iyi üretimi sağlamak. Çünkü burada sertifikalı tohum dağıtımı yapılıyor. Yani şuan dağıtılan tohum Türkiye'nin en iyisi ve o yüzden değerinin bilinmesi gerekiyor" dedi.

"Bugün sekiz mahallemize arpa ve buğday dağıtımı gerçekleştiriyoruz"

Törende açıklamalarda bulunan ve aynı anda sekiz mahalleye dağıtım yaptıklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bugün iki güzel şey için buradayız. Hem Sarıt Mahallemize yapmış olduğumuz sosyal tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz ki bu yaptığımız 122. tesisimiz, hem de çiftçilerimize buğday ve arpa tohumu dağıtımını gerçekleştireceğiz. Buğday ve arpa tohumlarını çiftçilerimizin ayağına kadar getirdik. Çünkü siz yorulmayın dedik. Çiftçilerimiz çok yoğun çalışıyor, tarla çalışıyor, gece gündüz, yaz kış demeden emek veriyor. Yani bir söz vardır hizmetin tam olması lazım diye, biz de onun için arkadaşlarımızdan rica edip bunun planlamalarını yaptık ve tohumları size getirdik. Bugün burası dağıtım yaptığımız dördüncü noktamız. Bugün sadece Sarıt Mahallemize değil, Deredüzü, Geneyik, Muhacırosman, Burç, Karakuyu, Yeşilköy ve Şahinbey Mülk mahallelerimizin çiftçileri de buradan buğday ve arpa tohumlarını alabilecekler" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere arpa ve buğday tohumu dağıtımı yapılırken, yapımı tamamlanan Sarıt Sosyal Tesisinin açılışı da protokol üyeleri ve çiftçilerin kesmiş olduğu kurdele ile yapıldı.